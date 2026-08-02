José Bianco rompió el silencio sobre su salida de TN y reveló que su decisión estuvo relacionada con conflictos ocurridos fuera de cámara. Aunque evitó dar nombres, apuntó directamente contra parte de las autoridades de la señal y diferenció esa experiencia del vínculo que mantuvo con sus compañeros.

La confesión más contundente llegó cuando le preguntaron por los motivos de su renuncia. "Me fui de TN porque me cansé de un par de jefes. Tengo la mejor con los que trabajé al aire en el canal", aseguró, dejando en claro que su malestar no alcanzaba a quienes compartieron pantalla con él.

El comunicador abordó el tema durante una transmisión en vivo realizada mediante sus redes sociales. Además de referirse a su alejamiento del canal de noticias, José Bianco aprovechó el intercambio con sus seguidores para cuestionar el lugar que ocupan en televisión personas que presentan pronósticos sin contar con formación meteorológica.

Cuando le consultaron por la situación en otras señales, respondió sin rodeos: "En C5N no hay ninguno". Después apuntó hacia otro canal y sostuvo: "En Telefe tampoco". Sus declaraciones generaron polémica porque pusieron bajo sospecha la preparación profesional de varias figuras encargadas de brindar información climática.

Bianco profundizó su planteo y explicó por qué considera perjudicial esa situación: "No conviene decir que no son meteorólogos. No me quiero poner policía, pero un poco da bronca que la gente crea que son meteorólogo y no lo son. Inventan pronósticos. Le hacen mal a la profesión, pero tampoco hay una ley profesional que se los impida".

El especialista también vinculó el problema con la ausencia de una regulación específica que permita distinguir fácilmente a quienes cuentan con formación. "Los que no son meteorólogos, anteriormente militares, siempre pidieron que haya una ley profesional. Con este gobierno les viene bárbaro. No va a salir una ley. Más adelante, cuando se pueda, intentaremos que haya. Para que no sean ustedes los que tienen que adivinar si son meteorólogos o no", manifestó.

De esta manera, José Bianco no solo expuso el desgaste que lo llevó a abandonar TN, sino que convirtió su descargo en una crítica más amplia hacia el tratamiento televisivo del pronóstico. Su aclaración sobre los compañeros que trabajaban al aire evitó generalizaciones, pero la referencia a sus antiguos jefes dejó abierto un nuevo interrogante sobre lo ocurrido dentro del canal.