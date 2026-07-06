La tensión se apoderó de una entrevista televisiva cuando Laurita Fernández fue consultada por los viejos rumores que la vinculaban sentimentalmente con Pedro Alfonso. La actriz no ocultó su fastidio y respondió con contundencia frente a las cámaras de Infama, el programa de América, donde dejó en claro que está cansada de quedar involucrada en historias del pasado.
Todo comenzó cuando la cronista recordó unos dichos de Pepe Ochoa en LAM, donde el panelista había deslizado que entre Paula Chaves, Pedro Alfonso y Laurita Fernández existía cierta incomodidad por una supuesta situación ocurrida años atrás. A partir de esa versión, la periodista quiso saber si realmente había existido algo más que un vínculo laboral entre la conductora y el productor.
Lejos de esquivar la pregunta, Laurita Fernández reaccionó de manera tajante. “Ahora me enteré que supuestamente yo tuve algo con Pedro. No tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Pedro Alfonso”, lanzó visiblemente molesta. La artista dejó en evidencia que el tema le genera agotamiento después de años de rumores mediáticos alrededor de su vida amorosa.
Con un tono cada vez más firme, la conductora recordó lo difícil que fue atravesar distintas versiones sobre romances surgidos durante el Bailando. “No me interesa, no me interesó; demasiado ya tuve con mis vínculos en el Bailando que bastante me quemaron la cabeza”, expresó. Y luego agregó la frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “No me jodan con eso”.
La entrevista continuó y la movilera le preguntó si consideraba que Pedro Alfonso debería salir públicamente a desmentir los rumores. Sin vueltas, Laurita Fernández respondió que no necesita que nadie hable por ella. “Lo digo yo que no tengo pelos en la lengua. ¡Me cansé!”, afirmó con total sinceridad, marcando distancia definitiva de cualquier especulación.
Además, la actriz remarcó que su relación actual con Pedro Alfonso es estrictamente profesional y que no tiene ningún interés en alimentar versiones ajenas. “Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo”, sostuvo. También aclaró que desconoce cualquier tipo de historia vinculada al productor y que no piensa involucrarse en situaciones que no le corresponden.
Visiblemente incómoda, Laurita Fernández confesó que no suele reaccionar de esa manera, aunque reconoció que hay temas que ya no está dispuesta a tolerar. “Hay cosas que no me banco”, explicó, dejando en claro que esta situación tocó un límite personal después de tantos años bajo la exposición mediática.
Sobre el final de la nota, la periodista intentó profundizar sobre el posible origen del rumor y preguntó incluso si había hablado con Paula Chaves para aclarar la situación. Sin embargo, la conductora cerró el tema de manera definitiva. “No me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver”, sentenció, poniendo fin a una polémica que volvió a instalarse en el mundo del espectáculo.