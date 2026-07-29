José María Muscari, reconocido actor, director y dramaturgo argentino, compartió en el programa “Lo de Pampita” detalles íntimos sobre su experiencia como padre adoptivo de Lucio, un joven de Corrientes que llegó a su vida tras un proceso poco convencional en la historia de la adopción en Argentina.

Nacido el 13 de noviembre de 1976, Muscari se ha destacado en el teatro porteño con propuestas innovadoras como Sex (viví tu experiencia), que desde su estreno en 2019 mantiene éxito y vigencia. Su formación en arte dramático y danza contemporánea le aportó una visión integral que ha plasmado en sus obras y en su rol como formador en instituciones culturales.

Sobre la adopción de Lucio, el director relató que fue la primera vez que una jueza argentina decidió apartarse del protocolo habitual y realizó un video del joven, lo que generó una convocatoria pública con 150 familias anotadas. Muscari, entonces, decidió adoptar al joven de 14 años, quien había vivido en tres hogares y pasado nueve años en situación de acogida.

José María Muscari revela el desafío de criar a un hijo heterosexual tras su adopción

“Es muy loco adoptar. Vos pasás a ser el padre y a la vez, un desconocido”, explicó Muscari, aludiendo a la complejidad del vínculo que se construye desde cero, conociendo gustos, emociones y límites de un hijo completamente nuevo. A pesar de ello, aseguró que el vínculo fue fuerte desde el primer encuentro: “Sentí algo tipo: ‘es mi hijo’”.

El artista destacó que el cambio más valioso para Lucio no fue material, sino el tiempo compartido y el sentido de pertenencia a una familia: “Lo que él más valora es el tiempo y que haya una familia, esencialmente el vínculo conmigo, pero también con mis afectos y amigos”.

Canchero, amigo y con límites como expresión de amor

En cuanto a la crianza, Muscari confesó que pensó que sería un padre “muy canchero, medio amigo”, pero la realidad es que asume la importancia del límite como expresión de amor. Con Lucio, de 18 años, mantiene un diálogo abierto sobre temas como alcohol, drogas y sexo, buscando que no haya tabúes y que el joven construya su propia mirada.

El director subrayó el desafío particular de criar a un hijo heterosexual siendo él una persona gay y deconstruida: “Su mirada es muy heterosexual y yo hace mucho que no tengo una mirada tan heterosexual cerca. Quiero ayudarlo a establecer una mirada lógica y sensata en relación a cómo vincularse con una mujer, cómo poder ser él sin faltar el respeto”.

En un momento emotivo, Muscari recordó la angustia que sintió al dejar a Lucio en la escuela por primera vez, lejos de su tierra natal y en un entorno desconocido: “Volví a mi casa llorando y decía: ‘¡Ay, por favor, está solo en Buenos Aires!’”. Sin embargo, destacó el orgullo de ver cómo su hijo se adaptó y egresó del secundario sin repetir materias.

La relación entre ambos muestra gestos de cariño y complicidad. Muscari contó que Lucio le regaló un libro de Federico García Lorca, una obra vinculada a su trabajo, y que frente a las lágrimas, el joven le dice: “¡Basta, viejo, no seas tan sentimental!”.

Por otro lado, Muscari compartió el impacto que le causó la muerte inesperada de su amiga Ernestina Pais, compañera en la obra “El divorcio del año”, y cómo esta pérdida lo hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida.

En el ámbito personal, el director admitió que no ha tenido una pareja estable en los últimos seis años y se definió como “un rompehuevos”, alguien exigente y poco paciente en las relaciones. Sin embargo, resaltó el consejo valioso que le dio su hijo para tener más paciencia y conocer mejor a las personas.

Finalmente, habló abiertamente sobre su vida sexual, señalando que el sexo ocupa un lugar fundamental en su existencia, con una actitud monogámica cuando está en pareja y más liberal cuando está solo. Criticó las construcciones sociales que rodean la sexualidad y cómo esta se mantiene como un negocio basado en la prohibición y el morbo.