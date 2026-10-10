Juana Viale tendrá doble conducción este fin de semana en El Trece: encabezará su almuerzo habitual y ocupará el lugar de su abuela en La Noche de Mirtha. Mientras Mirtha Legrand sigue de reposo después del alta médica, recibirá a ocho invitados que combinan teatro, televisión, deporte y música.

Quiénes estarán en Almorzando con Juana el domingo

El domingo 11 de octubre, a las 14, Juana Viale compartirá Almorzando con Juana con Michelle Masson, Ludovica Squirru, Benjamín Alfonso e Iván Noble. El encuentro tendrá, además de la conversación, una presentación musical en vivo del cantautor. Su presencia permitirá conocer también cómo viene desarrollándose Canciones Traspapeladas, el ciclo de conciertos que realiza en La Trastienda.

La actividad teatral reunirá a dos invitados de esa mesa. Masson, que participó de las dos temporadas de Margarita y de Es mi sueño, acaba de estrenar Cláusula 7, una comedia breve en Microteatro. Alfonso llevará los detalles de Dr. Antonio Secso, donde interpreta a un médico de los años 50 dedicado a recuperar la pasión de los matrimonios. La obra tiene funciones los miércoles y sábados.

Las predicciones para 2027 llegarán con Squirru y su nuevo libro sobre el año de la Cabra de fuego. Noble llegará con cuatro fechas agotadas de Canciones Traspapeladas y una quinta prevista para el 13 de noviembre. A lo largo del fin de semana, los platos de las mesas estarán a cargo de Jimena Monteverde.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado

Antes, este sábado 10 de octubre a las 21:30, La Noche de Mirtha reunirá a Victorio D’Alessandro, Florencia Raggi, Carlos Santamaría y Martín Souto. Juana Viale volverá a conducir el ciclo nocturno mientras Legrand cumple la indicación médica de descansar en su domicilio, después de haber permanecido internada durante varias semanas.

Raggi adelantará Oxitocina, su primer unipersonal, una comedia sobre la maternidad escrita y dirigida por Dennis Smith que estrenará el 17 de octubre en el Teatro San Martín. Santamaría hablará de La Ratonera, el policial de Agatha Christie dirigido por Manuel González Gil en el Teatro Liceo. D’Alessandro presentará En mitad de tanto fuego: con dirección de Alejandro Tantanian, la obra sobre Patroclo tendrá solo cinco funciones en Timbre 4.

La visita de Souto sumará una experiencia que lo sacó de su actividad habitual como periodista deportivo. En Es mi sueño, el programa de Guido Kaczka, se animó a cantar junto a un participante. Además de su trabajo en el deporte, llegará a la mesa con esa experiencia musical para contar.