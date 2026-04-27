La fiesta de 15 de Mica Viciconte y Fabián Cubero junto a Allegra Cubero dejó mucho más que imágenes de celebración: también reavivó una fuerte polémica por la ausencia de Nicole Neumann, madre de la adolescente. El evento, realizado en un exclusivo salón de Olivos, se convirtió en tema central en los medios y redes sociales.

En medio de las críticas, Mica Viciconte decidió hablar públicamente y aclarar su rol en la organización del festejo. Fue en el programa Puro Show, donde enfrentó las versiones que la señalaban como responsable de la lista de invitados. Su palabra buscó despejar dudas y bajar el nivel de conflicto.

“Como dijo Fabián Cubero, yo no invité a nadie, no hice la lista”, expresó con firmeza. De esta manera, la mediática negó haber tenido injerencia en la decisión que dejó afuera a Nicole Neumann, uno de los puntos más discutidos tras el evento.

Según explicó el propio Fabián Cubero, la decisión fue tomada por Allegra Cubero, quien se encargó personalmente de elegir a los invitados. El exfutbolista remarcó que su hija tuvo total libertad para definir quiénes formarían parte de una noche tan especial en su vida.

Por su parte, Mica Viciconte también destacó que la celebración incluyó a personas cercanas a ella. “Vino toda mi familia, vinieron amigas mías de Mar del Plata que fueron invitadas, así que yo chocha de la vida porque pude disfrutar también con mis amigas”, comentó, dejando ver su entusiasmo por el evento.

Ante la consulta de un cronista sobre su participación en la organización, fue clara: “Un montón, pero de la lista de invitados no. De la entrada tampoco. Yo en ese sentido no decidí nada”. Así, volvió a marcar distancia de las decisiones más cuestionadas.

Otro foco de críticas fue una foto familiar en la que Allegra Cubero posó junto a sus hermanas, su hermano Luca Cubero, su papá Fabián Cubero y Mica Viciconte. Frente a esto, la respuesta fue contundente: “Somos una familia”, sostuvo la influencer.

Finalmente, Fabián Cubero también se refirió a la repercusión mediática y evitó profundizar en el conflicto con Nicole Neumann. “Nos enfocamos mucho en la fiesta, que esté bien la nena, Luca Cubero, que estemos bien nosotros como pareja”, afirmó, dejando en claro cuáles fueron sus prioridades durante la celebración.