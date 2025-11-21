El cumpleaños número 23 de Juanita Tinelli llegó envuelto en un clima particular, marcado por los días turbulentos que atravesó la familia y por el mensaje profundamente afectuoso que le dedicó Marcelo Tinelli en medio de ese contexto. Lejos de una simple felicitación, el conductor eligió volcar sentimientos, recuerdos y deseos que evidenciaron la importancia de este momento para ambos.

“Feliz cumple hija hermosa. Felices 23”, comenzó escribiendo Marcelo Tinelli, quien destacó la luz que su hija irradia y la alegría que aporta a su entorno. La evocación de la infancia de Juanita Tinelli también ocupó un lugar central en su publicación, cuando recordó con ternura sus primeros pasos entre tacos altos y juegos que aún guarda en la memoria.

El mensaje avanzó hacia un deseo de permanencia, donde el conductor expresó la necesidad de tenerla cerca tanto en los buenos como en los malos momentos. Acompañó sus palabras con una serie de imágenes que reflejaron distintos momentos compartidos, junto a Paula Robles y sus hermanos, reforzando el valor de la construcción familiar.

Marcelo Tinelli cerró su dedicatoria con una frase que subrayó la profundidad del vínculo: “Hoy leía que ‘Nunca se va del alma quien está en el corazón’. No hay distancia para eso. Te amo con toda mi alma, mi pebe”. Un guiño íntimo que dejó a la vista la sensibilidad del momento.

La respuesta de Juanita Tinelli no tardó en llegar y estuvo a la altura de la carga emocional del mensaje. “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás”, expresó la modelo. Aseguró que su identidad se construyó acompañando a su padre y que gran parte de lo que hoy es proviene directamente de él. Su declaración cerró de manera contundente: “Tu historia. Mi historia. Te amo”.

Este cumpleaños llegó apenas veinte días después de que Juanita Tinelli revelara públicamente que había solicitado un botón antipánico tras recibir una amenaza que puso en riesgo su seguridad. El episodio motivó una denuncia en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde se le explicó el funcionamiento del dispositivo.

En su extenso comunicado, la joven explicó que decidió romper con un silencio arrastrado por miedo, por costumbre y por proteger a quienes quiere. También habló de la presión mediática que implica llevar el apellido Tinelli, una carga que muchas veces la empujó a callar, pero que hoy eligió dejar atrás.

Después de que sus palabras tomaran estado público, Marcelo Tinelli manifestó su apoyo total. Reconoció la gravedad de la situación y pidió cautela a los medios mientras avanza la investigación. Otra muestra de que, incluso en la adversidad, el vínculo familiar se mantiene firme.