La reaparición pública de Juanita Tinelli volvió a instalarla en el centro de la escena mediática. Esta vez, la hija de Marcelo Tinelli se expresó de manera directa sobre Yanina Latorre, luego de que Ángel de Brito compartiera en sus redes un video en modo selfie donde la joven opinó sin filtros sobre la panelista y su rol en los medios.

En el video difundido por Ángel de Brito, Juanita Tinelli comenzó con una aclaración que buscó descomprimir cualquier polémica previa. “No me cae mal Yanina. No es que me cae mal. Siento que no puede hablar de… o sea, es su laburo igual. Está perfecto”, expresó, dejando en claro que comprende el juego mediático y la exposición pública.

En esa misma línea, la joven modelo sumó una reflexión sobre su propia responsabilidad al mostrarse en redes. “También yo al hacerlo público doy el lugar a que todos saquen su propia conclusión y está perfecto”, señaló, marcando una postura madura frente a las críticas y opiniones que suelen circular en televisión y plataformas digitales.

Sin embargo, Juanita Tinelli fue más allá y recordó el vínculo personal que existe entre Yanina Latorre y su familia. “Además, se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa, un montón de cosas”, explicó, sorprendiendo a muchos por la cercanía que describió entre la panelista y Marcelo Tinelli.

Aun así, la joven no esquivó el malestar que le generaron ciertos comentarios. “Que hable de ‘esta chiquita está enferma’, ‘esta chiquita está mal de la cabeza’… igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto”, lanzó con ironía, dejando en evidencia que no todo le resulta indiferente.

El cierre fue el que más resonó en redes y portales. Con tono picante, Juanita Tinelli disparó: “El tema es que después estaba preguntando con mis amigos, esto, lo otro… si tenés mi teléfono”. Una frase breve, pero contundente, que muchos interpretaron como un límite claro.

Cabe recordar que el conflicto entre Juanita Tinelli y Yanina Latorre se remonta al año pasado, cuando la joven realizó un explosivo posteo familiar. En aquel momento, la panelista había puesto en duda su relato en Sálvese quien pueda (América TV).

“Como padre, lo que yo conozco, que estuve bastante cerca, es un 10”, había dicho Yanina Latorre sobre Marcelo Tinelli. Además, agregó: “Juanita hace un tiempo que no está bien” y explicó: “Esto es lo que me hace desconfiar de la nena”, frases que hoy vuelven a cobrar relevancia tras este nuevo cruce.