El exgobernador de Tucumán José Alperovich fue internado de urgencia este domingo luego de sufrir una repentina complicación intestinal que obligó a su traslado inmediato a una clínica privada, donde finalmente tuvo que ser sometido a una cirugía.

Fuentes consultadas por Agencia Noticias Argentinas confirmaron que el exmandatario, quien recientemente contrajo matrimonio con Marianela Mirra, ingresó al centro de salud acompañado por su esposa, que permaneció a su lado durante el procedimiento.

La situación se hizo pública luego de que el periodista Ángel de Brito difundiera imágenes desde el lugar y detallara en sus redes sociales que Alperovich presentaba un cuadro de apendicitis, lo que motivó la intervención.

Por el momento, no se informó un parte médico oficial, pero se espera que en las próximas horas haya novedades sobre su evolución.