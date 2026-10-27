Elle, la hija de tres años de Maxi López y Daniela Christiansson, atraviesa un malestar que llevó a sus padres a compartir novedades sobre su salud. La modelo sueca habló de lo que estaba pasando en sus historias de Instagram, mientras se ocupaba de los cuidados en casa. El exfutbolista también se hizo presente en las redes con una imagen junto a la pequeña.

Daniela Christiansson detalló que Elle tenía vómitos y fiebre. Al hablar del malestar que estaba atravesando su hija con Maxi López, mencionó la posibilidad de una gastroenteritis, vinculando esa sospecha con los síntomas que había visto en la pequeña. Su mensaje no incluyó un diagnóstico confirmado: fue el relato de una mamá que estaba acompañándola y dedicando el día a cuidarla en casa.

Elle es la hija de tres años de Maxi López y Daniela Christiansson.

El relato había arrancado con una respuesta a quienes preguntaban por Kika, la perra de la familia. “Gracias a todos los que me preguntaron por Kika. Está súper bien, no se preocupen. Esa noche tenía mucha sed y quería salir, así que hizo un poquito de capricho, pero está perfecta”. Una vez despejada esa preocupación, la modelo cambió el foco: “Hoy la que está malita es Elle”.

A la atención de la nena se sumaba la rutina de Lando. Daniela Christiansson contó que lo estaba haciendo dormir para la siesta y describió cómo seguía la jornada: “Parece que tiene gastroenteritis porque estuvo vomitando y tiene fiebre. Ahora justo estoy haciendo dormir a Lando para su siestita, así que hoy toca día de mimos y cuidados en casa”.

Desde su cuenta, Maxi López mostró otra parte de ese acompañamiento. Publicó una foto con Elle en brazos y le dedicó un deseo breve: “Bebé de papá, ponete bien rápido”. La imagen del exfutbolista junto a su hija completó el relato de la modelo con una escena de cercanía, en medio del malestar que estaba atravesando la pequeña.

Elle es la hija de tres años de Maxi López y Daniela Christiansson.

La siesta de Lando quedó incluida en la misma historia con la que la modelo contó el malestar de su hija. Esa referencia ubicó la preocupación en una escena doméstica: un día en el que el descanso de uno y los cuidados de la otra se superponían. La rutina familiar continuaba alrededor de los chicos, con sus padres acompañando a la pequeña en casa.