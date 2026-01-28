El programa estaba por empezar y el clima no era el habitual. Karina Mazzocco tomó la palabra apenas abrió la emisión y, sin rodeos, dejó en claro que lo que iba a contar no formaba parte del guion ni de la agenda del día. Había recibido una amenaza de muerte y decidió contarlo en vivo, con el peso emocional todavía a flor de piel.

La conductora explicó que el mensaje llegó al celular de la producción horas después del programa anterior. No se trataba de una crítica ni de un reclamo habitual de redes, sino de una advertencia directa, escrita con violencia explícita y datos personales que encendieron todas las alarmas dentro del equipo. La decisión de hacerlo público no fue impulsiva, sino una forma de exponer la gravedad de lo ocurrido.

El contenido del primer chat fue leído al aire sin atenuantes: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”. El impacto en el estudio fue inmediato. A la amenaza verbal se sumó una imagen que mostraba a una persona armada, un detalle que transformó el mensaje en algo todavía más perturbador y difícil de procesar.

Lejos de quedar ahí, el hostigamiento escaló con un segundo envío. Esta vez, la amenaza llegó acompañada por la foto de una pistola y su cargador. El texto fue igual de directo y violento: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar en la cabeza, vas a ver”. La referencia al contenido del programa dejó en evidencia que el ataque estaba vinculado a lo tratado al aire.

Visiblemente afectada, Karina Mazzocco intentó poner en palabras lo que estaba viviendo. “Es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho. Molestó profundamente que hayamos mencionado a Axel Caniggia”, expresó, sin ocultar la angustia que le generó la situación.

También se detuvo en un punto clave: la identidad de quien envió los mensajes. Frente a la imagen que acompañaba la amenaza, la conductora aclaró que no podían exponer al autor sin certezas. “Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto hay que taparle la carita”, explicó, marcando el límite entre la denuncia y la responsabilidad.