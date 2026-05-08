Mientras Grecia Colmenares continúa completamente aislada dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, afuera se desató un verdadero escándalo que involucra a su exmarido, Marcelo Pelegri. En las últimas horas trascendió que la Justicia habría solicitado su detención y hasta una captura internacional en medio de una causa por presunta estafa.

La información fue dada a conocer en el programa Intrusos, donde detallaron que el empresario enfrenta una investigación iniciada hace varios años. Según explicaron, el expediente judicial avanzó con fuerza y la situación procesal de Marcelo Pelegri sería cada vez más complicada.

Días atrás, en el ciclo A la Tarde, ya habían anticipado que existía una denuncia en su contra presentada por Nora Kriegshaber, empresaria argentina y viuda del actor Adrián Yospe. La mujer asegura haber sido víctima de una maniobra económica que involucraba supuestos proyectos solidarios con reconocidas celebridades internacionales.

De acuerdo a lo que figura en la causa, el ex de Grecia Colmenares le habría ofrecido participar de un negocio vinculado a figuras como Ricky Martin y Maluma. La propuesta consistía en la fabricación y comercialización de pulseras solidarias que, supuestamente, generarían importantes ganancias económicas.

Siempre según la denuncia, Nora Kriegshaber habría entregado más de 500 mil dólares con la promesa de recibir un fee mensual y otros beneficios financieros. Sin embargo, la empresaria sostiene que el proyecto jamás se concretó y que nunca recuperó el dinero invertido.

¿Qué pasó con el ex marido de Grecia Colmenares?

El caso volvió a poner bajo la lupa a Marcelo Pelegri, quien además ya había protagonizado otras polémicas mediáticas relacionadas con su separación de Grecia Colmenares. En distintas oportunidades circularon versiones sobre conflictos económicos y tensiones durante el proceso de divorcio entre ambos.

Por ahora, se desconoce cómo continuará el expediente judicial y tampoco hay precisiones sobre si la actriz será informada mientras permanece dentro del reality. Lo cierto es que el nombre de Grecia Colmenares volvió a quedar ligado a un escándalo inesperado que podría tener consecuencias muy serias para su exmarido.