El nombre de L-Gante volvió a quedar en el centro de la atención luego de que Candela Arizaga, su expareja, quedara involucrada en un episodio policial junto a Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano. Tras la repercusión del caso, el referente de la cumbia 420 decidió hablar públicamente y despejó dudas sobre la joven, especialmente luego de las versiones que apuntaban a un presunto consumo problemático.

Durante una entrevista en Puro Show, L-Gante aseguró que se enteró de lo ocurrido a través de los medios y admitió que las informaciones que circularon lo sorprendieron. "La conozco a ella y me sorprenden esas palabras que se dicen o que se rumorean porque conviví con ella mucho tiempo. Vivíamos en la misma casa. Ella tenía un ambiente, una rutina de gimnasio, todo muy sano. Así que me sorprende y no creo bastante esa parte", expresó.

Al ser consultado directamente sobre si alguna vez observó a Candela Arizaga consumiendo sustancias, el músico fue claro y evitó alimentar las especulaciones. "En mi memoria, hasta ahora, no te lo podría confirmar", respondió, dejando en evidencia que nunca presenció una situación de ese tipo durante la relación.

El artista insistió en que todo el episodio le resultó llamativo y destacó el carácter de su expareja. "Por lo que he visto, me ha parecido todo muy loco. Lo que sí sé, al conocerla, es que es una chica que va para el frente, que si tiene que decir algo lo va a decir, pero creo que han intentado aclarar todas las cosas. Y le deseo que siempre esté rodeada de un ambiente sano y que sea cómodo para ella, algo despreocupante para su familia y la gente que la quiere", manifestó.

Otro de los temas que abordó fue la situación de Mafia, el perro que le había regalado a Candela Arizaga y que también quedó envuelto en el episodio tras quedar cerca de ser atropellado por un colectivo. L-Gante contó que intentó averiguar cómo estaba su mascota y recibió tranquilidad por parte de personas cercanas a la joven.

"He hablado con allegados a ella y me comentaron que está muy bien. Me preocupó y traté de comunicarme a ver si precisaba algo. Me dijeron que estaba en buenas manos. Mafia, mi perrito, quedó a cargo de ella porque le tiene mucho cariño a los animales. Al principio pensé que se había escapado", relató el cantante.

L-Gante habló sobre Candela

Respecto al abogado que actualmente representa a Candela Arizaga, el mismo que en su momento trabajó para él, L-Gante aclaró que no tuvo ninguna participación en esa decisión. Además, reconoció que conocía a Facundo Moyano, aunque explicó que solo coincidieron en un compromiso laboral y que nunca mantuvieron una relación cercana. "No estaba tan al tanto de eso. A él también lo conozco. Una vez estuve en un compromiso laboral junto a él y nada, hasta ahí", comentó.

Finalmente, L-Gante habló sobre el presente de su vínculo con Candela Arizaga y aseguró que la separación se dio de manera cordial. "Tenemos mucho respeto y nos llevamos muy bien, tanto como separados. Nos deseamos lo mejor", afirmó. También dejó en claro que no le sorprendió la relación de la joven con Facundo Moyano y concluyó: "Si yo decido cortar un vínculo amoroso es por algo y le respeto lo que tenga que elegir para su futuro o con quién quiera estar".