La relación entre Laurita Fernández y Matías Busquet atraviesa uno de sus mejores momentos y así lo demostraron durante una escapada romántica a las imponentes Cataratas del Iguazú. La conductora y actriz aprovechó un breve descanso en medio de sus compromisos profesionales para disfrutar de unos días especiales junto a su pareja en uno de los destinos más emblemáticos de la Argentina.

Como suele hacer con frecuencia, Laurita Fernández compartió con sus seguidores distintos momentos del viaje a través de sus redes sociales. Allí publicó varias imágenes recorriendo los senderos y pasarelas del Parque Nacional, maravillada por la inmensidad del paisaje y la fuerza de una de las maravillas naturales más importantes del mundo.

Entre las postales que más llamaron la atención apareció una fotografía junto a Matías Busquet, en la que ambos se muestran caminando abrazados mientras disfrutan de la experiencia. La imagen rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos, que celebraron verla tan feliz y enamorada.

Laurita Fernández y unas vacaciones únicas

Además de compartir las fotografías, la artista expresó la emoción que sintió al cumplir un deseo que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo. “Cataratas. Viaje inolvidable. Finalmente cumplí el sueño de conocerlas (la vez que había ido tenía 2 años y no recuerdo nada)”, escribió en una de sus publicaciones.

La conductora también dejó en claro cuánto significó este viaje para ella. “Fui muy feliz. Aguante Argentina, aguante nuestra gente”, agregó, destacando no solo la belleza del lugar sino también el cariño recibido durante su estadía en la provincia de Misiones.

Las publicaciones no tardaron en acumular miles de reacciones y comentarios. Muchos usuarios aprovecharon para destacar la espectacularidad de las Cataratas del Iguazú, mientras que otros se enfocaron en el gran presente sentimental que vive Laurita Fernández junto a Matías Busquet.

Laurita Fernández y unas vacaciones únicas

Desde que blanquearon su relación, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo, aunque de vez en cuando comparten algunos momentos especiales con sus seguidores. Este viaje fue una de esas excepciones y permitió ver una faceta más íntima de la pareja.

Con paisajes impactantes, momentos de relax y mucho romance, la escapada de Laurita Fernández y Matías Busquet quedará marcada como uno de los recuerdos más especiales de su historia juntos. Un viaje soñado que la conductora esperó durante años y que finalmente pudo disfrutar en plenitud.