La nueva Marcha Universitaria convocada para este martes volvió a reunir el apoyo de distintas figuras del espectáculo y una de las primeras en pronunciarse fue Lali Espósito, quien utilizó sus redes sociales para respaldar públicamente el reclamo impulsado por estudiantes, docentes y organizaciones universitarias.

La movilización, que tendrá su acto central en la Plaza de Mayo, representa la cuarta gran convocatoria desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. El objetivo principal del reclamo es exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso, que contempla mejoras salariales y una actualización presupuestaria para las universidades nacionales.

Desde sus historias de Instagram, Lali Espósito compartió un posteo oficial de la UBA donde se detallaban los motivos de la protesta. En el mensaje difundido por la institución se destacaba la necesidad de garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes.

El claro mensaje de Lali Espósito

La artista no se limitó solamente a republicar el comunicado universitario. Además, decidió sumar unas palabras personales con las que dejó en evidencia su apoyo a la causa y su preocupación por la situación que atraviesa la educación pública en la Argentina.

“Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que defender nuestra Universidad Pública y lo que representa. Sobre todo hoy se marcha”, escribió Lali Espósito en sus redes sociales, acompañando el mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse entre sus seguidores.

No es la primera vez que la cantante fija postura sobre temas políticos y sociales. Desde hace tiempo, Lali Espósito suele expresarse abiertamente sobre distintos debates que generan impacto en la sociedad argentina, algo que muchas veces la ubicó en el centro de la discusión pública.

El claro mensaje de Lali Espósito

Mientras tanto, la expectativa por la movilización crece con el correr de las horas. Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y agrupaciones sociales anticipan una importante convocatoria en distintos puntos del país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

La presencia de figuras públicas como Lali Espósito aporta mayor visibilidad a una protesta que busca mantener en agenda la situación de las universidades nacionales. Con un mensaje breve pero contundente, la cantante volvió a demostrar que no piensa mantenerse al margen frente a un tema que considera fundamental.