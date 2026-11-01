Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en una ceremonia íntima en San Telmo

La cantante y actriz Mariana "Lali" Espósito y el conductor Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una ceremonia privada realizada en Casa Carlos, una casona histórica del barrio porteño de San Telmo. La celebración reunió a familiares, amigos y un grupo reducido de figuras del espectáculo, el streaming y la política argentina.

La organización estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien preparó un festejo de perfil reservado, con una estética minimalista y sobria. Entre los invitados estuvieron Cande Vetrano, Mery del Cerro, Peter Lanzani, Dillom, Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda!.

También participaron integrantes de Gelatina, el canal de streaming vinculado a Rosemblat, además de Tomás Rebord, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu.

La boda llegó después de tres años de relación y se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del mundo del espectáculo argentino de este sábado.

Desde una ventana cercana, una foto reveló cómo fue la ceremonia íntima de la boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat - Foto: Revista Caras

Los looks de los novios y las primeras imágenes de la boda

Aunque la pareja eligió mantener la celebración bajo un estricto hermetismo, durante la jornada comenzaron a circular imágenes tomadas desde edificios cercanos a Casa Carlos.

En los registros se pudo ver a los recién casados tomados de la mano mientras recibían los aplausos de sus invitados. Lali lució un vestido blanco de líneas simples y elegantes, mientras que Rosemblat eligió un traje color crema con camisa blanca.

La estética de ambos acompañó el estilo general del festejo: una celebración íntima, sin grandes despliegues y con especial atención a la privacidad.

Qué dijeron Lali y Pedro durante sus votos matrimoniales

Uno de los momentos que trascendió de la ceremonia fue el intercambio de votos. En fragmentos difundidos en redes sociales se escuchó a Lali pronunciar palabras relacionadas con el compromiso y la vida en pareja.

Entre las expresiones que se conocieron, la artista hizo referencia a "ser tu mujer" y a aceptar "las ausencias, las faltas y las decepciones" como parte del camino compartido.

Los registros permitieron conocer parte de un momento que la pareja había decidido reservar para sus familiares y amigos más cercanos.

Claudia Villafañe organizó la celebración y Damián Betular hizo la torta

La organización del casamiento estuvo en manos de Claudia Villafañe, quien diseñó una celebración acorde con el perfil elegido por los novios.

Otro de los nombres destacados fue el de Damián Betular. El reconocido pastelero estuvo a cargo de la torta nupcial y también participó de los festejos junto a los invitados.

Con total hermetismo, así trasladaron la torta que Damián Betular preparó especialmente para la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat - Foto: MinutoUno

Incluso ese momento estuvo rodeado de medidas para preservar la intimidad del evento, en línea con el hermetismo que caracterizó a toda la jornada.

Una historia que comenzó en Halloween y llegó al casamiento

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó en 2023, durante una fiesta con temática Halloween (Noche de Brujas), cuando sus caminos se cruzaron por amigos en común. El primer encuentro tuvo un detalle particular: la cantante contó que se sintió intimidada y que durante varias horas no se animó a acercarse al conductor.

Los primeros rumores sobre el romance aparecieron hacia fines de ese año, pero la pareja confirmó públicamente la relación en febrero de 2024, cuando Lali compartió fotografías juntos durante una escapada a la playa.

En enero de 2026 anunciaron su compromiso con una publicación conjunta desde Río de Janeiro. La frase elegida fue breve y contundente: "Nos casamos".

El recorrido hasta la boda tuvo también algunas declaraciones que llamaron la atención. En septiembre de 2025, Lali había descartado la posibilidad de casarse con una respuesta espontánea que se volvió viral. Meses después, la decisión de dar el paso junto a Rosemblat marcó un cambio en sus planes.

La elección de Halloween para celebrar el casamiento también conecta la ceremonia con aquella primera noche en la que se conocieron.