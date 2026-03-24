No fue una marcha más y eso también se vio en quiénes decidieron estar. A 50 años del golpe de Estado, distintas figuras del espectáculo se hicieron presentes en el centro porteño y acompañaron una jornada atravesada por la memoria y el reclamo colectivo.

Entre la multitud, varios nombres conocidos se mezclaron con las columnas que avanzaron por las calles. Lali Espósito, Julieta Díaz, Flor de la V, Pablo Echarri, Nancy Dupláa y Julieta Nair Calvo fueron algunos de los artistas que participaron de la movilización y compartieron ese momento desde adentro.

En muchos casos, la presencia quedó registrada en imágenes que circularon rápidamente en redes sociales. Las fotos mostraron desde encuentros entre colegas hasta postales grupales que reflejaron la convocatoria y el clima que se vivía en la jornada.

Julieta Díaz fue una de las que más material compartió, con imágenes junto a otros actores y actrices, como Gloria Carrá y Jorgelina Aruzzi en distintos puntos de la movilización. En esas publicaciones se vieron cruces generacionales y un fuerte sentido de pertenencia dentro del ámbito artístico.

También hubo escenas que combinaron lo colectivo con lo personal. Julieta Nair Calvo asistió con su familia y mostró una postal que sintetizó el espíritu de la jornada, con su hijo observando la movilización desde los hombros de su padre.

Por su parte, Pablo Echarri y Nancy Dupláa caminaron juntos entre banderas y consignas, sumándose a una convocatoria que volvió a tener una fuerte presencia del mundo cultural. La participación de artistas históricos reforzó el peso simbólico del evento.

Más allá de quienes estuvieron físicamente, otros eligieron expresarse desde sus redes sociales. Natalia Oreiro compartió imágenes vinculadas a organismos de derechos humanos, mientras que Georgina Barbarossa publicó el tradicional mensaje de “Nunca Más” acompañado por el símbolo del pañuelo blanco.

En ese mismo sentido, Florencia Peña también se sumó con un mensaje que puso el foco en la dimensión emocional de la fecha. La actriz sostuvo: “Nos salva el amor, porque esta plaza es amor, esta lucha es amor, es amor por los que no están, por lo que todavía estamos buscando y por nuestros jóvenes, que tenemos que explicarles qué pasó en la Argentina, aunque pensemos que eso ya estaba entendido”.

Así, entre la presencia en la calle y las publicaciones en redes, el mundo del espectáculo volvió a ocupar un lugar visible en una jornada que, a medio siglo del golpe, sigue convocando a distintas generaciones alrededor de una misma consigna.