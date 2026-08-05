Con el debate de la Ley de Tierras previsto para este jueves 6 de agosto en el Senado, distintos referentes del mundo del espectáculo decidieron hacer pública su posición a través de las redes sociales. Lali Espósito, Tini Stoessel, Emilia Mernes, Dillom, Juana Molina, Milo J y Trueno fueron algunos de los artistas que compartieron mensajes relacionados con la iniciativa que busca modificar el régimen de venta de tierras rurales a extranjeros.

Una de las primeras en manifestarse fue Tini Stoessel, quien publicó una imagen de la bandera argentina acompañada por la frase: "La patria no se vende". El mensaje rápidamente tuvo repercusión entre sus seguidores y se sumó a una serie de publicaciones que comenzaron a multiplicarse en las horas previas al tratamiento del proyecto en la Cámara Alta.

Por su parte, Lali Espósito eligió grabar un video para convocar a la movilización frente al Congreso. En el mensaje expresó: "El jueves en la Plaza, para defender nuestra tierra, el agua y nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí", invitando a sus seguidores a participar de la concentración prevista para la jornada legislativa.

Los artistas contra la Ley de Tierras

Otra de las voces que se pronunció fue Juana Molina, quien pidió dejar de lado las diferencias políticas para enfocarse en el contenido del proyecto. La cantante sostuvo: "Tratemos de dejar las diferencias aparte. Muchas veces la gente se preocupa más por quién dice las cosas que por escuchar qué se está diciendo. Acá me parece que no importa para nada quién gestionó la idea. No importa. Lo importante es que no se haga".

Mientras tanto, durante una presentación en el Central Park de Nueva York, Milo J y Trueno interpretaban la canción "Tierra Zanta", mientras que Dillom apareció sobre el escenario con una bandera argentina que llevaba la inscripción "La patria no se vende" junto a la fecha del 6 de agosto, un gesto que también generó repercusión en redes sociales.

En tanto, Emilia Mernes compartió un video difundido por Amnistía Internacional, donde se remarcaba el mensaje: "Defender la tierra es defender los derechos humanos". La publicación también se viralizó y se sumó a las expresiones de otros artistas que decidieron involucrarse en el debate público.

Los artistas contra la Ley de Tierras

En paralelo, el oficialismo presentó modificaciones al proyecto con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios para obtener la media sanción en el Senado. El principal cambio establece que el límite de tierras rurales en manos de extranjeros pasaría del 15% al 25%, dejando atrás la propuesta inicial que directamente eliminaba ese tope.

Además, el nuevo texto dispone que las compras realizadas por personas o empresas extranjeras deberán inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales con la identificación de la nacionalidad del adquirente. También otorga a las provincias la facultad de autorizar, regular o rechazar estas operaciones dentro de su territorio, mientras que el Estado nacional mantendrá competencias sobre las zonas de frontera y los espacios considerados estratégicos para la seguridad nacional.