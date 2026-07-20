La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una enorme cantidad de repercusiones. Más allá del resultado deportivo, uno de los temas que también dio que hablar fue el espectáculo musical organizado durante el entretiempo, una propuesta que volvió a dividir opiniones entre los fanáticos del fútbol.

Uno de los que no ocultó su rechazo fue Mario Pergolini, quien utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por la presencia de shows musicales en medio de los partidos. Fiel a su estilo directo, el conductor dejó un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios.

A través de una historia de Instagram, Mario Pergolini escribió: "Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks". La publicación apareció pocas horas después del encuentro que consagró a España como campeona del mundo.

Mario Pergolini recontra enojado

Pero el conductor no se quedó únicamente con una crítica al formato. En la misma publicación fue todavía más allá y apuntó contra los artistas que estuvieron a cargo del espectáculo. "Y más si están Shakira y Coldplay", agregó, dejando en claro que tampoco disfrutó de las presentaciones que acompañaron la definición del torneo.

Como era de esperarse, el comentario de Mario Pergolini no pasó inadvertido. En pocas horas comenzó a replicarse en distintas plataformas, donde miles de usuarios debatieron sobre si este tipo de shows tienen lugar en una final de fútbol o si terminan desviando la atención del verdadero protagonista: el partido.

Entre quienes respaldaron su postura, muchos sostuvieron que una definición mundialista debería centrarse únicamente en lo que sucede dentro del campo de juego y que el entretiempo no necesita espectáculos musicales para captar la atención del público.

Mario Pergolini recontra enojado

Del otro lado, numerosos fanáticos defendieron la decisión de la FIFA de incorporar producciones artísticas de gran nivel, siguiendo el modelo de eventos como el Super Bowl, con el objetivo de transformar la final en un espectáculo de alcance global que combine deporte y entretenimiento.

Mientras continúa el debate en las redes sociales, la publicación de Mario Pergolini volvió a demostrar que cualquier opinión sobre una final del Mundial 2026 puede convertirse rápidamente en tendencia. En esta ocasión, el foco dejó de estar por unos minutos en el resultado entre Argentina y España para trasladarse al show del entretiempo y a la discusión sobre el futuro de este tipo de propuestas.