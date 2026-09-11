Las ocurrencias de Mateo Messi también tuvieron lugar en el homenaje que Anto Roccuzzo preparó por su cumpleaños número 11. Para acompañar el saludo, su mamá eligió fotos inéditas que muestran su manera divertida y espontánea de posar. El resultado fue una publicación en la que la ternura convivió con el humor que los allegados reconocen en el cumpleañero.

Entre las imágenes, la rosarina dejó una dedicatoria que puso en palabras lo que su hijo representa para la familia: “Feliz cumple Matu. Nuestra alegría, nuestra locura hermosa. Te amamos infinito. Qué suerte tenerte!!”. El apodo y la referencia a las alegrías que les da acompañaron una selección de postales centrada en su personalidad, más allá de la fecha especial.

El álbum tenía como protagonista al segundo hijo de Lionel Messi, que cumple años el 11 de septiembre. En las fotografías compartidas, el costado descontracturado del chico ganó espacio y dio pie a varios comentarios cómplices. Sin necesidad de un relato extenso, Anto Roccuzzo eligió mostrar esos momentos para celebrar una nueva etapa en la vida de Mateo Messi.

Los saludos que recibió Mateo Messi

Una de las reacciones llegó de Jorgelina Cardoso, quien conoce al niño desde bebé y mantiene una relación cercana con los Messi-Roccuzzo. La esposa de Ángel Di María escribió: “Jajaja, ¡un personaje! Muy feliz cumple Mateo”. Su mensaje recogió precisamente el tono del álbum: además de felicitarlo, se detuvo en esa faceta que suele despertar risas entre quienes lo rodean.

A los saludos se sumó Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, con emojis de risa y una carita enamorada. También participó Carolina Baldini, expareja de Diego Simeone, quien acompañó su comentario con un corazón y distintas expresiones de diversión. Las respuestas de ambas siguieron el clima afectuoso de una publicación que reunió a personas vinculadas con la familia.

Desde el mundo del espectáculo, Claudia Villafañe dejó otro mensaje para el cumpleañero: “¡Feliz cumple Mateo que disfrutes muchos tu día! ¡Y seguí divirtiéndote mucho!”. La exesposa de Diego Maradona se incorporó así a la celebración virtual con un deseo que también coincidió con lo que transmitían las fotos elegidas por su mamá.

El posteo de Anto Roccuzzo fue un anticipo del festejo que el chico compartiría con sus amigos del colegio y del club. Antes de ese encuentro, el álbum permitió que los afectos cercanos dejaran sus saludos y participaran a la distancia. Para Mateo Messi, las felicitaciones llegaron acompañadas de algo más personal: el reconocimiento de esa alegría que su mamá destacó en la dedicatoria.