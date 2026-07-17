La cuenta regresiva para el Día del Amigo ya comenzó y en Neuquén habrá una propuesta que combinará música en vivo y gastronomía en un mismo lugar. Este sábado 18 de julio, desde las 21 Mood Live abrirá sus puertas para una cena-show con la presentación de Lauta, quien ofrecerá un recital en formato acústico e íntimo con algunas de sus canciones más reconocidas.

La iniciativa busca transformar una de las fechas más convocantes del año en una experiencia diferente para compartir entre amigos. Además del espectáculo, el público podrá elegir entre distintas alternativas de ingreso, desde la entrada para disfrutar únicamente del show hasta opciones que incluyen cena y bebidas.

Música en vivo, gastronomía y una noche especial: la propuesta de Mood Live para este sábado.

Entre las propuestas gastronómicas habrá menús clásicos, opciones de cocina argentina y una alternativa gourmet de tres pasos, adaptándose a diferentes gustos y presupuestos. Las reservas ya están disponibles y, según la organización, quedan las últimas entradas para el evento. Las reservas y consultas pueden realizarse a través del 299 613-6663.

Cuáles son las opciones de precios y menú

¡Elegí el que más se adapte a tu Mood!

● Solo show: $70.000 por persona.

● Cena Clásica + show: $80.000. Incluye hamburguesa, papas fritas y una bebida a elección (agua, gaseosa o porrón de Corona)

● Cena Argenta + show: $80.000. Incluye milanesa con papas fritas y una bebida a elección (agua, gaseosa o porrón de Corona).

● Cena Gourmet + show: $130.000 por persona. Incluye menú de tres pasos (entrada, plato principal y postre).