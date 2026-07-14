Tan Biónica confirmó un nuevo recital en Neuquén para el próximo 7 de noviembre. El show será en FIVE PARK, ubicado en el predio del Neuquén Rugby Club, donde la banda presentará oficialmente su nuevo disco de estudio, "El Regreso", el primero después de más de diez años.

La gira, denominada "El Regreso Tour", comenzó con tres estadios Vélez agotados y recorrerá distintas ciudades de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, México y España. La venta general de entradas comenzará el viernes 17 de julio a las 12, a través de feverup.com.

El regreso a Neuquén tiene un valor especial para la banda, ya que será su primera presentación en la ciudad desde su multitudinario paso por la Fiesta Nacional de la Confluencia, que marcó el reencuentro del grupo con el público patagónico tras varios años de separación.

Tan Biónica vuelve a Neuquén con una nueva etapa artística

Después de más de una década sin editar un álbum de estudio, Tan Biónica inicia una nueva etapa con "El Regreso", un trabajo integrado por 10 canciones inéditas y colaboraciones de artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

La formación integrada por Chano Moreno Charpentier, Bambi Moreno Charpentier, Diego "Diega" Lichtenstein y Sebastián "Seby" Seoane buscará reencontrarse con el público neuquino en un recital que promete combinar las nuevas canciones con los grandes clásicos que marcaron a toda una generación.

Cuándo será el recital y cómo comprar las entradas

La presentación está prevista para el viernes 7 de noviembre, desde las 21, en FIVE PARK, el predio ubicado sobre San Martín al 8000, dentro del Neuquén Rugby Club.

La venta general comenzará el viernes 17 de julio a las 12, exclusivamente a través de la plataforma Fever.

Datos del show

Fecha: 7 de noviembre de 2026

7 de noviembre de 2026 Hora: 21

21 Lugar: FIVE PARK - San Martín 8000 (NQN Rugby Club)

FIVE PARK - San Martín 8000 (NQN Rugby Club) Entradas: desde el 17 de julio a las 12

El regreso de una de las bandas más influyentes del pop rock argentino

Desde su irrupción a comienzos de la década de 2010, Tan Biónica se consolidó como uno de los grupos más exitosos del pop rock nacional gracias a canciones como "Ciudad Mágica", "La melodía de Dios", "Ella", "Beautiful" y "Obsesionario en La Mayor".

Tras la separación del grupo en 2016, el esperado regreso se concretó con una serie de conciertos multitudinarios y ahora encuentra continuidad con un nuevo álbum de estudio y una gira internacional.

¿Por qué el show en Neuquén genera tanta expectativa?

La provincia mantiene un fuerte vínculo con la banda. Su última actuación en la ciudad fue durante la Fiesta Nacional de la Confluencia, donde miles de personas acompañaron uno de los recitales más convocantes del festival.

Ahora, a diferencia de aquella presentación, los fanáticos podrán ver a Tan Biónica en un espectáculo propio, con una producción especialmente diseñada para la gira "El Regreso Tour".