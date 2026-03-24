Las señales empezaron a aparecer de a poco, pero juntas construyen una historia que vuelve a instalarse. Sofía Gonet y Homero Pettinato quedaron nuevamente en el centro de versiones de reconciliación tras una serie de coincidencias que se dieron en los últimos días y que generaron sospechas sobre un posible acercamiento.

Todo se activó a partir de un viaje. Sofía Gonet había contado que se iba a descansar a Cariló con amigas, pero lo que parecía un plan grupal empezó a generar dudas cuando no aparecieron registros de ese encuentro en redes sociales.

El primer indicio fuerte llegó desde quienes siguen de cerca el tema. "A las amigas nunca se las vio, pero vieron en el centro de Cariló a Homero Pettinato". La frase encendió las versiones y abrió la puerta a otra lectura sobre ese viaje.

Esa sospecha se reforzó con otro dato que circuló en el mismo sentido. "La Reini dijo que se iba a descansar a Cariló con amigas. La llamativa casualidad es que vieron hoy a Homero en Cariló caminando por el centro y Sofía no mostró ningún contenido con sus amigas". La ausencia de imágenes terminó siendo tan significativa como la presencia.

En paralelo, desde el entorno del reality también aportaron su mirada sobre el vínculo. "Los compañeros de MasterChef hablan de que es un vínculo que no tiene final", contó Pía Shaw. Esa definición reflejó cómo se percibe la relación entre ambos, marcada por idas y vueltas.

Aunque en su momento intentó bajar el tono, Sofía Gonet dejó una frase que ahora vuelve a cobrar sentido. "Está todo bien con Homero". Sin dar demasiadas explicaciones, dejó abierta la posibilidad de que el vínculo siguiera en pie.

Otro detalle que se sumó a la historia llegó desde un ámbito más cotidiano, por parte de Nico Peralta, quien aseguró: "Homero vive en mi edificio, en el ascensor me la cruzo más veces a La Reini que al encargado". Ese comentario alimentó aún más la idea de una cercanía que se mantiene más allá de lo público.

Así, entre coincidencias, silencios y señales cruzadas, la historia entre Sofía Gonet y Homero Pettinato vuelve a moverse. Sin confirmaciones directas, pero con varios indicios en la misma dirección, la posibilidad de una reconciliación ya se instaló otra vez en el centro de la escena.