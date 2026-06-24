Los amantes del rock nacional tendrán una nueva cita en la agenda cultural de Neuquén. Tentativa Rock se presentará este jueves 25 de junio a las 21, en Mood Live, con un espectáculo pensado para revivir las canciones que marcaron la historia del género.

El show propone un recorrido por los grandes clásicos del cancionero argentino, con un repertorio que combina nostalgia, emoción y la potencia del rock en vivo. La banda buscará conectar con el público a través de himnos que atraviesan generaciones y siguen vigentes sobre los escenarios.

La presentación forma parte de la programación de Mood Live, que continúa sumando propuestas musicales para el público neuquino. Las reservas pueden realizarse previamente a través del WhatsApp 299-613-6663