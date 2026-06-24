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Para cantar de principio a fin

Tentativa Rock llega a Mood Live con una noche a puro rock nacional y grandes clásicos

La banda se presentará este 25 de junio desde las 21, en Mood Live de Neuquén con un espectáculo que recorrerá algunas de las canciones más emblemáticas del rock argentino.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 14:41
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Tentativa Rock se presentará este 25 de junio en Mood Live con un show dedicado a los grandes clásicos del rock nacional.

Los amantes del rock nacional tendrán una nueva cita en la agenda cultural de Neuquén. Tentativa Rock se presentará este jueves 25 de junio a las 21, en Mood Live, con un espectáculo pensado para revivir las canciones que marcaron la historia del género.

El show propone un recorrido por los grandes clásicos del cancionero argentino, con un repertorio que combina nostalgia, emoción y la potencia del rock en vivo. La banda buscará conectar con el público a través de himnos que atraviesan generaciones y siguen vigentes sobre los escenarios.

La presentación forma parte de la programación de Mood Live, que continúa sumando propuestas musicales para el público neuquino. Las reservas pueden realizarse previamente a través del WhatsApp 299-613-6663

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