El final del recital dejó una imagen que encendió las alarmas entre quienes estaban presentes. Lionel Richie necesitó sentarse para completar la última canción y, después de abandonar el escenario, fue ingresado a un centro médico. Su estado obligó a que permaneciera bajo vigilancia especializada.

La presentación se había realizado el sábado 29 de agosto en The Muny, ubicado en St. Louis, Missouri. Cuando llegó el momento de interpretar All Night Long, el artista solicitó que su equipo le acercara una silla. A pesar de la dificultad física, consiguió terminar el espectáculo ante el público.

El motivo de la hospitalización sería un posible cuadro leve de deshidratación. Lionel Richie, de 77 años, permanece en una unidad de cuidados intensivos mientras los profesionales le realizan diferentes estudios y controlan su evolución. La expectativa inicial es que pueda recibir el alta durante el martes si no aparecen complicaciones.

Por el momento, no se informó que exista un diagnóstico de mayor gravedad. El ingreso habría sido dispuesto como una medida preventiva, aunque la permanencia en terapia intensiva generó preocupación entre sus seguidores. Durante el concierto, el propio músico había mencionado que recientemente atravesó inconvenientes relacionados con la deshidratación.

El antecedente más cercano ocurrió el 24 de junio, durante la apertura de la gira que Lionel Richie comparte con Earth, Wind & Fire. En aquella presentación, realizada en St. Paul, Minnesota, sufrió mareos y tuvo que sentarse varias veces antes de interrumpir la actividad que tenía prevista para esa etapa.

Tras ese episodio, los médicos le indicaron reposo absoluto y debieron aplazarse los conciertos programados en Chicago y Columbus. Tiempo después, el cantante retomó sus compromisos y aseguró que se encontraba en buenas condiciones. Sin embargo, el nuevo episodio volvió a instalar interrogantes sobre las exigencias de su agenda.

Richie tiene previsto presentarse el 26 de septiembre en San Francisco y luego continuar con varias fechas en Las Vegas durante octubre y noviembre. Todavía no se comunicó si la internación obligará a modificar esos planes. La evolución de las próximas horas será determinante para saber cuándo podrá abandonar el hospital y si estará en condiciones de regresar a los escenarios.