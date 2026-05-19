La entrega de los Martín Fierro volvió a dejar mucho más que premios y discursos emotivos. En medio de la celebración que reunió a las máximas figuras de la televisión y el espectáculo, una situación protagonizada por Fede Bal y Evelyn Botto terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la madrugada.

Todo salió a la luz en el programa de Moria Casán, donde uno de los cronistas presentes en el hotel Hilton aseguró haber sido testigo de una escena muy subida de tono entre la pareja. Según relató al aire, ambos se mostraron extremadamente apasionados durante el after que se realizó luego de la ceremonia.

“Voy a decir absolutamente todo. No me van a callar; Fede Bal y Evelyn Botto fogoso, dentro y fuera de la ceremonia”, lanzó el movilero en pleno vivo, generando sorpresa y risas en el estudio. La frase impactó de inmediato y abrió la puerta a una catarata de comentarios entre los panelistas.

De acuerdo a lo que trascendió, varias personas que se encontraban en el lugar notaron la intensa conexión entre Fede Bal y Evelyn Botto. Incluso se habló de movimientos inesperados dentro del hotel y supuestos cambios de habitación que habrían llamado la atención de quienes seguían de cerca lo que ocurría detrás de escena.

Aunque no aparecieron imágenes que comprobaran los rumores más íntimos, los testimonios fueron suficientes para que la historia explotara en redes sociales. Muchos usuarios comenzaron a comentar la actitud relajada y apasionada de la pareja durante toda la noche de gala.

La situación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más picantes vinculados a los Martín Fierro 2026. Mientras algunos tomaron el tema con humor, otros se sorprendieron por el nivel de exposición que alcanzó una situación que, en teoría, había quedado dentro de la privacidad del hotel.

En paralelo, la ceremonia también estuvo marcada por otros momentos fuertes, como la consagración de Wanda Nara como mejor conductora. Sin embargo, pese a la importancia de los premios, buena parte de la conversación posterior terminó girando alrededor de los romances, cruces y rumores que surgieron durante la madrugada.

Lo cierto es que los Martín Fierro volvieron a demostrar que las historias más explosivas no siempre suceden arriba del escenario. Entre pasillos, fiestas privadas y encuentros inesperados, las celebridades terminan regalando capítulos que luego alimentan durante días al mundo del espectáculo.