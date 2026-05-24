Un segundo alcanzó para que Lionel Messi volviera a generar una ola de comentarios. Esta vez no fue por una jugada, un gol ni una aparición dentro de una cancha, sino por un detalle mínimo dentro del videoclip de la canción oficial del Mundial 2026, que terminó sorprendiendo a sus fanáticos.

La escena forma parte de “Dai Dai”, el tema interpretado por Shakira para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En el video aparecen varias figuras internacionales del fútbol, pero el momento del capitán argentino tuvo una repercusión especial por una razón muy puntual.

En medio de la producción, Lionel Messi aparece frente a cámara y dice “We are ready”. La frase, breve y simple, alcanzó para volverse viral porque no es habitual escucharlo expresarse públicamente en inglés, algo que él mismo evitó en distintas oportunidades por vergüenza.

Esa rareza fue lo que más llamó la atención entre sus seguidores. A lo largo de su carrera, el rosarino tuvo múltiples chances de hablar en otros idiomas, sobre todo por su recorrido internacional, pero casi siempre eligió mantenerse en español. Incluso alguna vez reconoció que lamentaba no haber estudiado más idiomas cuando era joven.

El videoclip también reunió a otros nombres fuertes que serán parte del clima mundialista, entre ellos Kylian Mbappé, Luis Díaz, Vinícius, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland. Shakira, además, les agradeció públicamente por sumarse a la propuesta.

Para la cantante colombiana, la Copa del Mundo vuelve a ser un territorio conocido. Después de haber quedado asociada a otros himnos mundialistas, esta nueva canción combina una impronta global con ritmos africanos y latinos, pensada para acompañar un torneo que tendrá un formato ampliado y una expectativa enorme.

La participación de Lionel Messi quedó instalada como uno de los recortes más compartidos del lanzamiento. En un video lleno de figuras, el capitán argentino terminó destacándose por algo ajeno a su fútbol: una frase corta, en otro idioma, que bastó para mostrarlo en una faceta poco frecuente y dejar a sus fans hablando del tema.