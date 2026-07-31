La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar marcada por un momento de enorme tensión. Luego del accidente que sufrió Cinzia dentro de la casa, la producción confirmó que la participante no podrá continuar en competencia debido a la lesión que sufrió. La noticia impactó de lleno en los jugadores, pero especialmente en Sol Abraham, quien no logró contener las lágrimas al escuchar la decisión definitiva.

Todo comenzó cuando Cinzia sufrió una fuerte caída mientras compartía un momento con Sol Abraham. El golpe obligó a activar de inmediato el protocolo médico del reality de Telefe, por lo que una ambulancia ingresó al predio para trasladarla a una clínica cercana, donde fue sometida a distintos estudios para determinar la gravedad de la lesión.

Durante varias horas, los participantes permanecieron sin información sobre el estado de salud de la joven venezolana. La incertidumbre se apoderó de la casa hasta que, en la gala de la noche, Gran Hermano reunió a todos para comunicar oficialmente qué sucedería con la participante.

"Tengo algo importante que contarles. Tal como ya saben, en la mañana de hoy Cinzia sufrió una caída en su habitación y de inmediato activé el protocolo correspondiente. Ella fue asistida y trasladada a una clínica que está muy cerca, sin romper el aislamiento", anunció la voz de Gran Hermano, mientras todos escuchaban en absoluto silencio.

La emoción se desbordó cuando llegó la confirmación más dura. "Se comprobó que tiene una leve lesión vertebral. Se quebró una apófisis, esas antenitas que salen de las vértebras. La recuperación requiere el uso de una faja y analgésicos. Puede llevar entre 7 y 10 días. Por ese motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia", informó el reality. Al escuchar esas palabras, Sol Abraham rompió en un desconsolado llanto, afectada tanto por la salida de su amiga como por haber compartido el momento previo al accidente.

Mientras tanto, Cinzia continúa recuperándose fuera de la casa. La ex participante permanece internada bajo observación médica y acompañada por su círculo más cercano, con una evolución favorable luego del fuerte golpe que sufrió durante su estadía en el programa.

¿Qué le pasó a Cinzia?

Quien también llevó tranquilidad fue su pareja, el futbolista Dylan Gissi, que utilizó sus redes sociales para contar cómo atraviesa este difícil momento junto a la comunicadora venezolana. "Gracias a todos por sus mensajes. Cin está bien, dolorida pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos", escribió junto a una imagen tomada desde la clínica.

Además, Dylan Gissi aprovechó la publicación para dedicarle unas palabras cargadas de cariño a Cinzia, demostrando el apoyo incondicional que le brinda durante la recuperación. "Cómo te extrañé preciosa. Te amo", expresó el futbolista, mientras los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada continúan atentos a la evolución de una de las participantes cuya salida conmovió por completo a la casa.