La llegada de Rosalía a la Argentina no pasó inadvertida, aunque fue muy diferente a otras visitas de artistas internacionales. La cantante española eligió mantener un perfil extremadamente bajo desde que aterrizó en Buenos Aires, en medio de la controversia que generó un gesto en redes sociales tras la final del Mundial 2026. Su arribo estuvo marcado por un fuerte operativo de discreción y sin el habitual recibimiento de cientos de fanáticos.

La artista llegó en un vuelo privado proveniente de Chile acompañada por la modelo Loli Bahía, quien es su actual pareja y la acompaña durante la gira de presentación de LUX. Ambas ingresaron al país con total hermetismo y evitaron cualquier contacto con la prensa, conscientes del clima que se generó en los últimos días alrededor de la cantante.

La polémica comenzó luego de que Rosalía compartiera en sus redes una publicación de Mia Khalifa celebrando el campeonato de España con un mensaje que fue interpretado como una burla hacia la Selección Argentina. Ese gesto provocó una catarata de críticas por parte de usuarios argentinos, quienes cuestionaron duramente a la intérprete española.

El impacto de esa situación también quedó reflejado en su llegada al hotel donde se hospeda. A diferencia de otras oportunidades, no hubo una multitud esperándola para saludarla o pedirle fotos. Apenas una fanática se acercó para demostrarle su apoyo, una imagen que llamó la atención teniendo en cuenta la popularidad de la artista en el país.

Mientras tanto, la expectativa crece por los cuatro recitales que Rosalía ofrecerá en el Movistar Arena como parte de su gira LUX Tour. Las presentaciones están programadas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto, con entradas que se agotaron hace semanas y una gran expectativa por el espectáculo.

Sin embargo, el foco ya no está únicamente puesto en el show musical. Muchos seguidores esperan conocer cuál será la reacción del público durante las presentaciones y si la controversia generada en redes sociales tendrá algún impacto dentro del estadio, donde miles de personas asistirán para verla en vivo.

¿Cómo recibieron a la Rosalía?

En los últimos días también trascendió que varios compradores intentaron devolver sus entradas tras la polémica. No obstante, desde el Movistar Arena informaron que la política de reintegros solo permite solicitar la devolución del dinero durante los primeros diez días posteriores a la compra, por lo que esos pedidos no pudieron concretarse.

Ahora, Rosalía enfrenta uno de los desafíos más particulares de su carrera reciente. Con el debate instalado y las miradas puestas sobre cada uno de sus movimientos, los conciertos en Buenos Aires serán una prueba para medir si la controversia quedó solamente en las redes sociales o si también se trasladará a la respuesta del público argentino.