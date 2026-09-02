El lanzamiento de Sorbo, el nuevo emprendimiento de Lola Latorre, quedó en el centro de una inesperada controversia en redes sociales. Poco después de que se conocieran las primeras imágenes de la marca, varios usuarios encontraron similitudes con la estética de Rhode, la reconocida firma de belleza creada por Hailey Bieber, y acusaron a la argentina de haber tomado elementos de su identidad.

Frente a la repercusión que alcanzaron las comparaciones, Lola Latorre decidió publicar un video para explicar su postura y contar cómo surgió la propuesta visual de Sorbo. La joven no negó que Hailey Bieber sea una referencia para ella y, de hecho, reconoció abiertamente su admiración por la empresaria y modelo estadounidense: "Nunca intenté ocultar mi inspiración en ella, ni mucho menos".

Sin embargo, la hija de Yanina Latorre también buscó aclarar cuál es específicamente su participación en el proyecto. Según explicó, su función está principalmente vinculada a la exposición pública de la marca y no a la elaboración de cada una de las piezas que forman parte de la campaña. "Hay un montón de imágenes que sí son visualmente parecidas, pero no soy la única que está dentro del negocio. Me ocupo simplemente de ser la cara de la marca", señaló.

En medio de los cuestionamientos por algunas fotografías que rápidamente fueron comparadas con campañas de Rhode, Lola Latorre reconoció que durante la producción siguió las indicaciones que recibió del equipo encargado de realizar las imágenes. La joven admitió que en ese momento no reparó en que determinadas poses podían recordar a trabajos anteriores de Hailey Bieber.

"Mientras estaba haciendo las fotos me daban indicaciones de qué hacer o cómo posar y podría haber dicho 'che, capaz esta foto es muy parecida a la del labial'. No me di cuenta. Me parece que emprender es un desafío y un aprendizaje constante", explicó Lola Latorre al referirse a la polémica.

Más allá de las acusaciones de plagio, la joven intentó poner el foco en el producto que lanzó al mercado. Sorbo propone electrolitos con colágeno y, según destacó, se trata de una propuesta diferente a la actividad principal de Rhode, vinculada al universo de la cosmética y el cuidado de la piel.

Lola Latorre ¿plagió a otra marca?

Con las críticas todavía presentes en las redes sociales, Lola Latorre evitó entrar en una disputa directa con Hailey Bieber y eligió destacar el valor que tiene para ella tomar como referencia a una empresaria que logró construir una compañía de alcance internacional. Su intención, según dejó entrever, es utilizar la experiencia como aprendizaje para continuar desarrollando su propio proyecto.

Finalmente, Lola Latorre cerró su explicación con una frase que volvió a poner a Hailey Bieber en el centro de la conversación y dejó clara la admiración que siente por su trayectoria: "Ojalá podamos hacer y ser un pedacito de lo que hace Hailey Bieber". Así, la joven buscó bajar la tensión y defender el camino que inició con Sorbo.