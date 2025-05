“Me dejó mal parada”: Lola contó la verdad del polémico audio que le envió Yanina Latorre

Durante el fin de semana, Yanina Latorre se vio involucrada en un escándalo debido a que se filtró un audio que le envió a su hija. En éste, la comenzaba a retar por haber desaprobado un exámen, por lo que ambas quedaron en el foco de la polémica. Ahora, Lola Latorre rompió el silencio y contó qué fue lo que el realidad sucedió.

“Lolita, ahórrame la foto. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís, con que estás en un cordón y con que odiás a Di Tella?”, se puede escuchar en el mensaje de voz de Yanina Latorre, que poco a poco va elevando la temperatura.

Y en esta sintonía, destrozó a Lola Latorre: “Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthita Fernández!”.

“Estudiá, trabajá, viajá, andá a casa, ordená tu cuarto, que estoy podrida de ver ropa por todo el living. No entiendo este drama telúrico que me acabás de hacer”, continúa la conductora. Y cerró polémica: “Hoy te aconsejaría que no vayas a casa, porque no te permito que desapruebes un parcial. Y explícame qué no me quedó claro lo del flujo vaginal. ¿A vos te parece que es audio para mandar a tu madre?”.

Tras el escándalo y la cantidad de mensajes destrozando a Yanina Latorre, salió Lola a contar la verdad de la situación: "Claramente este audio es un chiste, es una joda. Fui hace dos semanas a un programa streaming y en un audio, con distintos papeles que me iban sacando, tenía que armar una secuencia para que mi mamá se lo crea, para ver la respuesta".

"Se pensó bien, pero se ejecutó mal porque le viralizaron el audio a mi vieja sin ningún tipo de contexto. A partir de eso, todo el mundo me empezó a escribir... Porque claro escuchás ese audio sin ningún tipo de contexto y parece que mi mamá es una hija de pu..., pero claramente era un chiste", aclaró.

Por lo que cerró dejando en claro que fue todo producto de la malicia de quien viralizó el audio: “Una persona, de muy mala leche, filtró este audio para hacerse viral. Me dejó mal parada a mí y a mi vieja”.