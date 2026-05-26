La puerta giratoria volvió a convertirse en una imagen fuerte dentro de Gran Hermano, pero esta vez por una salida que nadie esperaba tan pronto. Lola Tomaszeuski, la participante barilochense que había reingresado hacía pocos días, fue expulsada después de que el reality detectara una charla prohibida con Manuel Ibero.

El clima ya venía cargado antes del anuncio formal. Santiago del Moro anticipó que se acercaba una medida drástica y dejó una frase que preparó a los jugadores para lo que estaba por ocurrir: "Lola se la re mandó y se viene la expulsión". Minutos después, la voz del "Big" tomó el control de la casa.

El eje de la sanción estuvo puesto en una conversación que, según el programa, cruzó un límite central del aislamiento. "Hace pocas horas registré una charla entre Lola y Manuel en uno de los dormitorios, donde Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero", comunicó Gran Hermano frente a todos los participantes.

La explicación fue todavía más dura cuando el dueño de la casa remarcó que no iba a dejar pasar el intento de usar datos externos como si fueran simples opiniones del juego. "Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero. La verdad, me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar", lanzó.

Esa misma frase marcó el tono de la noche: "La verdad, me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar". Para Lola Tomaszeuski, la consecuencia fue inmediata y sin margen para una segunda oportunidad, pero el castigo también alcanzó a Manuel.

"Tampoco voy a tolerar la conducta de Manuel que permitió y hasta fomentó la ayuda suministrada por su compañera", advirtió la voz de la casa. Luego, el participante recibió su propia sanción: "Te anuncio que ya formas parte de la próxima placa de nominados", una decisión que lo dejó comprometido para la siguiente eliminación.

Con Manuel ya nominado, llegó el cierre más fuerte para la barilochense. Primero escuchó: "En tu caso, te bajo de la placa porque ya estás expulsada". Luego, el mensaje se repitió de forma más directa: "Lola, te bajo de la placa porque ya estás expulsada", antes de que tuviera que abandonar la casa.

La salida dejó una escena incómoda entre sus compañeros. Manuel rompió en llanto, Andrea del Boca intentó contenerlo y el resto quedó inmóvil ante una sanción que cambió el juego en cuestión de minutos. Lola Tomaszeuski negó haber dado información, pero terminó aceptando la resolución antes de despedirse con un beso y cruzar la puerta giratoria.