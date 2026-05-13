Luis Ventura eligió no retroceder después del cruce con Florencia Peña por las nominaciones a los Martín Fierro de la Televisión Abierta 2026. El presidente de APTRA volvió a hablar del tema en A la tarde y, lejos de bajar el tono, llevó la discusión a un terreno todavía más áspero.

La tensión venía de una frase suya sobre los videos íntimos de la actriz, que generó una fuerte respuesta pública de Florencia Peña. En ese marco, Luis Ventura se defendió con dos definiciones durísimas: “Sicaria” y “patotera”. Con esas palabras buscó invertir el eje del conflicto y presentar a la conductora como quien habría atacado primero.

El periodista también intentó justificar el comentario que desató el escándalo. Según planteó, “ella puede hablar en clave de humor, pero los demás no”, y agregó que ”eso que pudo haber salido de un cuadro de joda entre muchachos fue declarado para una nota en la que no tenía nada que ver”. En la misma línea, sostuvo que “estos dichos ella los refiere a sí misma”.

El contrapunto tomó otra dimensión cuando Luis Ventura recordó el episodio del video íntimo de Florencia Peña con Mariano Otero. “Lo compré con la condición de dárselo a Florencia. Pagué la mitad y le dije (al vendendor) que se lo lleve para que si salía en otro lado no quede como que yo lo estaba subiendo”, afirmó, al explicar su versión sobre aquella situación.

Sin correrse de ese punto, el conductor fue más allá y lanzó un desafío directo. “Si Florencia tiene alguna duda lo tiene que llevar a la Justicia. Te lo pido por favor, Florencia. Llevame a la Justicia si sospechás de mí”, expresó, buscando despegarse de cualquier sospecha vinculada con la difusión posterior de ese material.

La discusión, sin embargo, no se quedó en el pasado. Ventura volvió a cargar contra la actriz al decir: “Yo he visto producciones que ha hecho... ¿No está en Only Fans?“. De inmediato sumó otra frase: ”Y si fuera porno, ¿cuál sería el problema?“, en un intento por sostener que su comentario no debía ser leído como una descalificación.

Antes de cerrar su descargo, Luis Ventura trajo a escena un viejo episodio de una entrega de los Martín Fierro. “¿Recordamos como ella silbaba y pu... a Natalia Oreiro cuando sube con un séquito de amiguitas en una entrega de Martín Fierro? Yo no hago diferencia entre el hombre y la mujer. Para mí son todos iguales. Cuando la que generó el conflicto fue ella”. Así, la pelea con Florencia Peña quedó lejos de cualquier gesto de conciliación.