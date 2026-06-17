El primer triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026 también se jugó fuerte en las redes sociales. Después de la goleada 3-0 ante Argelia, las parejas de varios futbolistas compartieron fotos, mensajes de aliento y gestos cargados de emoción para acompañar el arranque del equipo.

La celebración tuvo distintos estilos, entre posteos familiares, imágenes desde el estadio y mensajes más discretos. Varias de las mujeres de la Scaloneta se instalaron momentáneamente en Estados Unidos para seguir de cerca el recorrido del plantel, y el debut fue la primera gran escena de apoyo público durante la competencia.

Antonela Roccuzzo mantuvo una costumbre que ya se volvió clásica en cada partido importante de Lionel Messi. La rosarina publicó la foto cábala junto a Thiago, Mateo y Ciro, todos con la camiseta argentina, y le dedicó un mensaje especial al capitán tras una noche marcada por su actuación: "Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi !!!! Sos increíble!!".

El bajo perfil, en cambio, apareció del lado de Tini Stoessel. La cantante no hizo una publicación propia desde la cancha y evitó exponerse demasiado, aunque fue vista por fanáticos al salir del Estadio Kansas City. Más tarde, se limitó a repostear una publicación de Rodrigo De Paul, manteniendo una presencia mucho más medida.

Entre las que sí mostraron el festejo de manera directa estuvo Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández. Junto a sus hijos y una amiga cercana, eligió la camiseta suplente de la Selección Argentina y celebró el debut con una frase eufórica: "VAMOS ARGENTINA CARAJOOOO!".

Camila Galante también se sumó a la ola de mensajes, pero con una dedicatoria enfocada en Leandro Paredes. Desde las inmediaciones del estadio, la influencer compartió su orgullo y escribió: "Vamos Argentina Vamos mi amorrrrr @leoparedes20 te amamos con el alma!!! Hoy y siempre con vos".

Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, eligió una postal con la hinchada argentina de fondo y resumió el clima del debut con una frase simple: "Vamos Argentina". Muri López Benítez, esposa de Lisandro Martínez, también apareció dentro de la cancha luciendo la camiseta del defensor.

Así, el debut mundialista no solo dejó alegría por el resultado deportivo, sino también una serie de postales íntimas alrededor del plantel. Entre cábalas, mensajes de amor y festejos desde la tribuna, las parejas de los jugadores volvieron a mostrar el costado familiar que acompaña a la albiceleste en cada gran desafío.