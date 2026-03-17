La reciente excarcelación de Luciana Martínez generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo, y no tardó en hablar públicamente para dar su versión de los hechos. Luego de haber sido acusada de actuar bajo la modalidad de “viuda negra”, la ex Gran Hermano decidió romper el silencio y enfrentar las versiones que circularon en los últimos días.

Al salir en libertad, Luciana Martínez se mostró serena ante las cámaras y llevó tranquilidad a su entorno. “Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan”, expresó en diálogo con el ciclo televisivo. Sus palabras buscaron transmitir calma tras días cargados de tensión mediática.

En relación al tiempo que permaneció detenida, la joven describió el proceso como angustiante. “Fue como un mal sueño o una pesadilla”, sostuvo, dejando en claro el difícil momento que atravesó. Además, remarcó el rol clave que tuvo su fe para sobrellevar la situación.

“Creo en Dios, tengo mucha fe y recé sobre todo para que todo salga bien”, afirmó Luciana Martínez, visiblemente movilizada por lo vivido. De esta manera, dejó entrever el costado más personal de una experiencia que marcó un antes y un después en su vida.

En cuanto a su defensa, la ex participante destacó el trabajo de su equipo legal. “Tengo un equipo de abogados que hizo que todo vaya bien y se los agradezco”, señaló, reconociendo el respaldo recibido durante el proceso judicial.

Sin embargo, el punto más contundente de su declaración llegó al referirse a las acusaciones en su contra. “No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira”, enfatizó, desmintiendo categóricamente los rumores que la vinculan con el caso.

Por su parte, Tato Algorta, quien compartió con ella su paso por el reality, también se refirió al tema en un streaming. Con cautela, expresó: “No me parece que esté bueno en este momento estar opinando o queriendo hacer un show de esto”, dejando en claro su postura frente al escándalo.

El uruguayo además mostró su preocupación por la situación que atraviesa su excompañera. “Es un tema realmente confuso y a mí me pone muy triste”, afirmó, evidenciando el vínculo cercano que mantiene con Luciana Martínez y evitando alimentar la polémica mediática.