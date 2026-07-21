El rótulo de “tercera en discordia” provocó la reacción inmediata de Luciana Salazar, quien negó haber iniciado una relación con un hombre casado. La modelo aseguró que la versión difundida sobre su vida sentimental contiene datos falsos y cuestionó que se hablara de una pareja cuando ella jamás había confirmado públicamente estar involucrada con alguien.

La acusación surgió después de que Ángel de Brito contara en Bondi Live que Luciana habría cambiado de hotel durante un viaje a Estados Unidos. Según la información expuesta en el programa, la esposa del hombre con el que había sido vinculada se habría enterado de que ambos estaban juntos. Esa reconstrucción fue rechazada por la protagonista desde sus redes sociales.

Sin referirse inicialmente a la situación matrimonial del señalado, Luciana Salazar apuntó contra el punto de partida de toda la historia. "Primero y principal nunca de mi boca salió que yo estaba en pareja con alguien", sostuvo en una de sus publicaciones. Con esa aclaración, buscó desarmar la idea de que existía un noviazgo que ella hubiera intentado ocultar.

La explicación más extensa estuvo dedicada a contar qué relación mantiene con ese hombre y por qué también lo conoce su hija. "Segundo, con la 'supuesta persona que me vinculan es un amigo soltero' tiene un hijo divino al cual conocemos tanto mi hija como yo y que compartimos momentos juntos. Esa persona nunca estuvo casada, o sea no tiene exmujer", expresó la modelo.

Otro aspecto que la incomodó fue tener que dar explicaciones sobre rumores que, según remarcó, no coinciden con su realidad. "Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de 'mi supuesta vida personal' que están levantando en los medios", manifestó. Su enojo quedó dirigido tanto hacia el contenido de la versión como a la repercusión que alcanzó después de aparecer en distintos espacios.

El descargo de Luciana Salazar.

Para Luciana Salazar, la historia no solo inventó una relación sentimental, sino que también le adjudicó una responsabilidad en una crisis que no habría existido. "Así que además que no es mi pareja, tengo que bancarme que me pongan como tercera en discordia", lanzó al cerrar su defensa frente a las acusaciones que comenzaron a circular.

El descargo dejó planteadas dos negativas concretas: ella no está de novia con la persona mencionada y ese hombre, siempre según su testimonio, es soltero y nunca se casó. Luciana Salazar tampoco convalidó la historia sobre el presunto cambio de alojamiento en Estados Unidos, por lo que sostuvo que la interpretación instalada alrededor del viaje no representa lo ocurrido.