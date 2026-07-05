Luciana Salazar eligió responder sin regalar demasiadas certezas. Desde Miami, donde se encuentra junto a su hija Matilda siguiendo de cerca el Mundial 2026, la modelo salió a marcar un límite después de que crecieran las versiones sobre una relación con Eduardo Wassi, empresario tecnológico radicado en Estados Unidos.

El rumor tomó fuerza en LAM, donde aseguraron que el vínculo no sería reciente ni casual. La información instaló la idea de que la conductora estaría atravesando una nueva etapa sentimental lejos de la Argentina y con una persona de alto perfil económico, aunque ella decidió no confirmar esa versión.

Pepe Ochoa fue quien puso la frase que más ruido hizo alrededor del tema. Al referirse a la relación entre Luciana Salazar y Wassi, el panelista fue contundente y aseguró: “No es chongo, es novio”. Esa definición aceleró las especulaciones y multiplicó las consultas de seguidores y medios.

La respuesta de la modelo llegó a través de sus historias de Instagram, pero no fue en el tono de una desmentida clásica. En cambio, eligió hablar de su decisión de preservar su intimidad: “Hace tiempo que no me gusta hablar de mi vida y tengo los motivos para no hacerlo”.

Más adelante, Luciana Salazar dejó en claro qué parte de la información está dispuesta a reconocer públicamente. “Lo único que me gustaría dejar en claro, porque muchas personas me están preguntando, es que no me voy a hacer cargo de nada de lo que están publicando en portales o redes que no haya salido de mi boca”, escribió.

El mensaje de Luicana Salazar sobre su nuevo amor.

Esa aclaración no cerró del todo la puerta al romance, pero sí marcó una condición concreta. La mediática no quiso hacerse cargo de versiones ajenas y dejó flotando la idea de que, si en algún momento decide blanquear una relación, será ella quien elija cuándo y cómo contarlo.

Por ahora, el misterio sigue abierto. Entre el dato lanzado en televisión, el silencio calculado de Luciana Salazar y su presente en Miami, la historia quedó suspendida entre la intriga y la expectativa por saber si ese supuesto vínculo millonario terminará teniendo una confirmación pública.