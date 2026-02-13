En medio del escándalo que sacudió su vida privada, Luciano Castro tomó una decisión que marca un antes y un después. Tras la ruptura con Griselda Siciliani y el estallido del llamado “Guapagate”, el actor resolvió internarse de manera voluntaria en un centro terapéutico. Pero antes de dar ese paso, le habría hecho una fuerte promesa a su ex pareja con la intención de revertir la situación.

La información fue revelada en LAM, el ciclo de América TV, donde Pepe Ochoa dio detalles del delicado presente emocional del galán. “No es un tema de adicciones ni de salud mental, nada tiene que ver con eso. Él está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida. Lo mediático le impactó muy mal”, explicó el panelista en el programa creado por Ángel de Brito.

Según relató Ochoa, antes de recluirse, Luciano Castro mantuvo una conversación clave con Griselda Siciliani. “Le prometió que él se iba a internar y se iba a tratar. Siente que destruye todo lo que construye, que aleja a todos los que ama, y que está viviendo un infierno", detalló el periodista sobre el juramento que habría intentado demostrar su voluntad de cambio.

Actualmente, el ciclo es conducido por Denise Dumas, y allí también se informó que el actor estaría fuera de la Ciudad de Buenos Aires. En redes sociales comenzó a circular la versión de que podría encontrarse en el mismo centro al que acudieron en su momento Roberto García Moritán, Pancho Dotto y Chano Charpentier, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

“Él se internó por voluntad propia en un centro donde dan tratamientos terapéuticos grupales y todo tipo de actividades para poder cambiar el momento en el que está”, sumó Ochoa. Más tarde, se conoció que el tratamiento también estaría vinculado a una presunta “adicción al sexo”, versión que surgió tras la filtración de audios y conversaciones con distintas mujeres, incluida una joven danesa.

Mientras tanto, Sabrina Rojas viajó a Mar del Plata con sus hijos, Fausto y Esperanza, para preservar a los menores del impacto mediático. Por su parte, Griselda Siciliani continúa enfocada en el rodaje de la película “Felicidades”, donde comparte elenco con Benjamín Vicuña.

Tras la noticia, Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show en El Trece, fue contundente en sus redes: “No me da pena Luciano Castro, me da pena todas las mujeres a las que traicionó e hizo sufrir. Que se joda”. Y agregó con ironía: “Luciano no se interna porque es infiel, se interna por otra cosa. Y todos sabemos por qué”. Así, el presente de Luciano Castro queda atravesado por la polémica, la autocrítica y una promesa que podría definir su futuro.