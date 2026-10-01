Una acusación de Wanda Nara sobre el chat de MasterChef Celebrity provocó dos respuestas distintas: Maxi López cuestionó el relato de su expareja y Marixa Balli negó que en ese grupo hablaran mal de la conductora. La discusión salió de las cocinas del reality y llegó a Cortá por Lozano, donde el exfutbolista dejó clara su postura.

Balli había compartido la competencia con el ex de la conductora y conocía el grupo al que se refería la conductora. En Cortá por Lozano, aseguró que los participantes nunca hablaron mal de Wanda. Su desmentida apuntó al contenido de las supuestas conversaciones: si eso no ocurrió, también queda en cuestión el motivo por el que Maxi López le habría enviado capturas a su ex.

La afirmación que desató el cruce había surgido durante una charla de Wanda Nara con los famosos de la nueva temporada. “El año pasado, mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaba mal de mí”, contó. La conductora no mostró esas capturas ni identificó a quienes habrían escrito los mensajes, pero su comentario volvió a poner la atención sobre lo que ocurría entre los participantes fuera de cámara.

La respuesta de Maxi López a Wanda Nara

Al enterarse de los dichos de su ex, Maxi López evitó dar detalles del chat y respondió con una pregunta: "¿Todavía le creemos a Wanda?". La frase, lanzada en Cortá por Lozano, puso el foco en la credibilidad de la versión de Wanda Nara. El ex futbolista no explicó si había enviado o no capturas; eligió cuestionar públicamente lo que ella había contado.

La reacción provocó risas en el estudio. Entre la conductora y los integrantes del programa apareció entonces una respuesta que cerró ese momento del intercambio: "No más palabras señor juez". El tono fue distendido, aunque detrás de la broma seguían enfrentadas dos versiones sobre las conversaciones privadas de los participantes.

Maxi López fue más allá de aquella pregunta y opinó sobre el momento en que Wanda Nara decidió contar la historia. “Empezó el show, estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva, ustedes ya la conocen”, sostuvo. Para el exfutbolista, el episodio anticipa que la conductora seguirá compartiendo anécdotas a medida que avance la temporada.

Así, la supuesta filtración quedó sin una explicación compartida: Wanda Nara sostiene que recibía capturas, Marixa Balli niega que el grupo hablara mal de ella y Maxi López pone en duda el relato de su ex. La respuesta del exfutbolista convirtió una referencia al chat de la temporada anterior en un nuevo cruce público entre ambos.