MasterChef Celebrity acababa de presentar a sus 24 participantes cuando no salió al aire el miércoles 30 de septiembre. Quienes esperaban una nueva prueba de cocina encontraron otra transmisión en el horario central de Telefe. La ausencia llamó la atención porque la temporada conducida por Wanda Nara había comenzado apenas dos días antes.

El canal modificó su grilla para transmitir el partido de la Selección Argentina contra Bolivia. El encuentro amistoso comenzó a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y ocupó el espacio que esa noche habría tenido el reality. Por eso, el miércoles no hubo un nuevo capítulo de la competencia.

MasterChef volverá con la gala de beneficios.

La interrupción correspondió a esa emisión: MasterChef Celebrity no fue cancelado. El programa había debutado el lunes 28 de septiembre y continuado el martes con la presentación de los famosos. El fútbol alteró la secuencia de la primera semana, mientras la siguiente instancia de cocina quedó programada para el jueves.

Durante las dos primeras galas, los 24 concursantes pasaron por las cocinas ante el jurado. Una mitad se presentó en el estreno y la otra tuvo su turno el martes. La pausa llegó, entonces, justo después de que el público pudiera ver los primeros desempeños de todos los participantes y antes de la etapa en la que algunos buscarán obtener ventajas.

Cuándo vuelve MasterChef Celebrity a Telefe

El regreso de MasterChef Celebrity está previsto para el jueves 1 de octubre a las 22:15. Telefe programó para esa noche la gala de beneficios, en la que los participantes destacados en las pruebas iniciales competirán por ventajas para los desafíos siguientes. La emisión se trasladó al día posterior al partido.

Wanda Nara seguirá al frente del ciclo, con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana como jurados de esta temporada. Después de evaluar a los famosos en su primera presentación, los chefs volverán a probar los platos de quienes avanzaron a la gala de beneficios. Para esos concursantes, será la primera oportunidad de convertir un buen comienzo en una ventaja dentro de la competencia.

La primera semana de esta edición tendrá así una noche menos de cocina en pantalla. El cambio desplazó una gala que empezará a marcar diferencias entre los participantes, pero no interrumpió la temporada. La competencia retomará su curso el jueves, después de la noche que Telefe dedicó a la Selección.