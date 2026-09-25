El saludo de cumpleaños que Luck Ra le mandó a Tiago PZK terminó siendo uno de los últimos contactos que recuerda con él. Al repasar ante Coscu lo ocurrido tras separarse de La Joaqui, el cuartetero habló de los mensajes de apoyo que recibió de quien consideraba su amigo y de cuánto cambiaron de sentido cuando supo de su nueva relación.

Tiago PZK y Lit Killah estuvieron entre los primeros en saber de la ruptura. Luck Ra evocó la confusión de entonces sin señalar quién hizo circular versiones: “Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo. Hasta se dijo que nunca fuimos amigos”.

La idea de que nunca habían sido amigos chocó con la manera en que el músico entendía su relación con Tiago PZK: “No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”. Así respondió a la versión que ponía en duda su cercanía.

Los mensajes de Tiago PZK que Luck Ra recordó ante Coscu

Durante la charla, Luck Ra reconstruyó el tono de esos mensajes: “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”. Y reconoció el efecto que tuvieron en él: “Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”.

El impacto alcanzó también a otras personas de su entorno. El cantante describió la desconfianza que sintió después y volvió sobre el tono de aquellas palabras de apoyo: “Empecé a desconfiar de la gente. Era como ‘a mí también me pasó, te entiendo más que nadie, es una cagada esto que te está pasando, la gente habla siempre de más’”.

El cumpleaños de Tiago PZK fue otra señal que Luck Ra recordó: “Después fue su cumpleaños y ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé ‘amigo, feliz cumple, te quiero mucho’. Después le había mandado otra cosa y saltó esto’”. Según contó, se enteró por los medios del romance de su colega con La Joaqui.

Luck Ra no dijo saber quién había difundido su ruptura. Su malestar con Tiago PZK quedó ligado, según contó, a la distancia entre aquellos mensajes de apoyo y la noticia del romance con La Joaqui que conoció por los medios. Esa experiencia fue la que identificó como un punto de inflexión en su confianza en los demás.