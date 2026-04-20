El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Luis Brandoni, una de las figuras más emblemáticas del cine, el teatro y la televisión. Sus restos fueron trasladados a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde será velado en reconocimiento a su trayectoria y a su distinción como Ciudadano Ilustre.

Durante la mañana, se vivió una escena cargada de emoción cuando el féretro de Luis Brandoni arribó al edificio ubicado sobre la calle Perú. Allí, el productor y amigo Carlos Rottemberg fue quien encabezó el ingreso, acompañado por allegados y personas cercanas al actor, en un momento de absoluto respeto y conmoción.

La despedida se da apenas un día después de que Luis Brandoni cumpliera 86 años. Su fallecimiento ocurrió tras permanecer nueve días internado, a raíz de un hematoma subdural provocado por un accidente doméstico que derivó en complicaciones de salud irreversibles.

En paralelo, colegas y figuras del ambiente artístico comenzaron a acercarse para rendirle homenaje. La noticia impactó con fuerza en quienes compartieron escenario o proyectos con Luis Brandoni, destacando no solo su talento, sino también su compromiso con la profesión.

Uno de los trabajos más recordados de su carrera fue su participación en “Esperando la Carroza”, considerada la película nacional más vista de la historia. Ese papel lo consolidó como un referente indiscutido de la cultura popular argentina y lo mantuvo vigente a lo largo de las décadas.

Lejos de haberse retirado, Luis Brandoni continuaba activo en el teatro. Actualmente protagonizaba la obra “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra, demostrando su pasión intacta por la actuación y su conexión con el público hasta sus últimos días.

En el plano personal, Luis Brandoni deja un legado familiar importante. Fue padre de Florencia y Micaela, fruto de su relación con Marta Bianchi, y también abuelo de Olivia, Catalina, Macarena y Tomás, quienes hoy lo despiden en la intimidad.

El velatorio en la Legislatura porteña se convertirá en el punto de encuentro para despedir a Luis Brandoni, un artista que marcó generaciones y dejó una huella imborrable en la historia del espectáculo argentino.