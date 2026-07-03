Luis Miguel volvió a escribir una página importante en su carrera con un logro que une nostalgia, permanencia y alcance global. “Ahora te puedes marchar” superó las 1.000 millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en la primera canción de su repertorio en ingresar al Billions Club.

La marca no solo representa un número impactante dentro de la plataforma, sino también una señal del vínculo que el público mantiene con la música del artista. Décadas después de su lanzamiento, el tema continúa circulando entre oyentes históricos y nuevas generaciones que lo incorporaron a sus playlists.

Dentro del recorrido de Luis Miguel, este reconocimiento tiene un peso especial porque confirma la potencia de uno de sus clásicos más populares. La canción, que forma parte de la etapa juvenil que terminó de consolidarlo como figura internacional, logró cruzar épocas sin perder presencia en el consumo digital.

El ingreso al Billions Club de Spotify funciona como una distinción reservada para canciones que alcanzan una reproducción masiva a nivel mundial. En ese grupo, “Ahora te puedes marchar” aparece ahora como el primer tema del cantante en superar la barrera de los mil millones de escuchas.

Desde el entorno discográfico celebraron el récord con una lectura que pone el foco en la vigencia del repertorio. Según destacaron, el logro “es el reflejo de cómo el catálogo de Luis Miguel se mantiene vivo, fresco y en constante tendencia”, una frase que resume el impacto sostenido de su obra en las plataformas.

El fenómeno también muestra cómo las canciones del artista siguen encontrando nuevos caminos de circulación. Ya no dependen solamente de la radio, los discos o los shows, sino que se reactivan de manera constante en redes, recomendaciones algorítmicas y escuchas compartidas entre distintas edades.

Para Luis Miguel, el récord en Spotify llega como una confirmación más de su lugar dentro de la música en español. El Billions Club no solo celebra el rendimiento de un tema puntual: también expone la capacidad de su repertorio para seguir emocionando, renovarse en el tiempo y mantenerse vigente en una industria marcada por cambios permanentes.