La casa de Gran Hermano 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Hanssen, una de las participantes del reality de Telefe, protagonizara un comentario considerado racista hacia Gladys La Bomba Tucumana. El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una fuerte ola de críticas por parte de los seguidores del programa.

Todo ocurrió en una de las habitaciones de la casa, cuando Gladys La Bomba Tucumana atravesaba un momento de angustia. La cantante se acercó a sus compañeros para consultar si podía acompañarlos a la pileta y, además, les confesó que estaba evaluando abandonar el juego debido al malestar emocional que estaba atravesando.

Sin embargo, una vez que la artista salió del cuarto, las cámaras registraron una conversación que encendió la polémica. En voz baja, Hanssen lanzó una frase que fue interpretada por gran parte de la audiencia como discriminatoria: “Decí que estamos entre los blancos porque sino la Bomba…”.

La situación no terminó allí. Junto a ella se encontraba Tati Luna, quien reaccionó con una risa y respondió: “Menos mal”. Esa respuesta también fue cuestionada por los televidentes, que consideraron que no hubo ningún intento de frenar o repudiar el comentario realizado dentro de la casa.

A partir de la difusión de las imágenes, las redes sociales explotaron con mensajes dirigidos a la producción de Gran Hermano. Miles de usuarios comenzaron a utilizar hashtags para exigir medidas disciplinarias contra ambas participantes y reclamaron una postura firme frente a situaciones de discriminación.

Muchos seguidores del ciclo recordaron antecedentes ocurridos en distintas ediciones del programa y sostuvieron que este tipo de expresiones no deberían tener lugar en un reality de semejante exposición. La discusión rápidamente trascendió el juego y se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

El triste momento que se vivió en GH

Pero, ¿quién es Hanssen? La participante ingresó a la actual edición de Gran Hermano 2026 como una de las concursantes menos conocidas por el público masivo. Con el correr de las semanas logró ganar protagonismo dentro de la casa gracias a sus alianzas, estrategias y enfrentamientos con otros jugadores.

Ahora, lejos de destacarse por cuestiones vinculadas al juego, Hanssen quedó envuelta en una controversia que podría tener consecuencias importantes para su continuidad en el reality. Mientras crece la presión de los fanáticos, la expectativa está puesta en la próxima gala y en la decisión que tomará la producción sobre este episodio que involucra a Gladys La Bomba Tucumana y Tati Luna.