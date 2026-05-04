La polémica por los Martin Fierro volvió a escalar y esta vez tuvo como protagonista a Luis Ventura, quien explotó en vivo durante una comunicación telefónica con Puro Show. El periodista, visiblemente molesto, no dudó en confrontar al panel y cuestionar duramente las versiones que circulan sobre el funcionamiento de APTRA.

Todo se dio en medio del debate por las nominaciones a los premios de televisión, que generaron críticas de distintos sectores. Algunos apuntaron contra la conformación de las ternas, mientras que otros hicieron foco en las ausencias. En ese clima caliente, la palabra de Luis Ventura no tardó en llegar… y encendió aún más la mecha.

“Ustedes mienten bastante. Convengamos que hace tiempo dicen que vendemos los premios, ¿qué pruebas tienen? Ensucian al padrón completo con esas historias”, disparó sin filtro. Su enojo creció a medida que avanzaba la charla, dejando en claro que no comparte muchas de las acusaciones que se repiten año tras año.

El presidente de APTRA también aclaró su rol dentro de la entidad y buscó despegarse de las decisiones finales: “Yo no estoy de acuerdo muchas veces con los que integran la terna o los que ganan. Ustedes lloran desde hace días porque no les dieron nada pero, ¿qué saben si los voté o no?”, lanzó, marcando distancia de las críticas personalizadas.

Además, Luis Ventura se refirió a los cuestionamientos sobre figuras como Mario Pergolini, cuya ausencia en ciertas categorías generó debate. “Reclaman que no está como conductor después de decir durante años que la televisión estaba muerta. Tiene otras nominaciones pero de eso nadie habla”, sostuvo.

El cruce subió aún más de tono cuando Matías Vázquez y Pampito plantearon la existencia de lobby dentro de los premios. Según deslizaron, hay versiones que indican que los canales influyen en las decisiones. Esto desató una nueva reacción del periodista.

“¿A ustedes no les dan órdenes? ¿Nunca les bajaron línea?”, retrucó Luis Ventura, redoblando la apuesta y sugiriendo que esas prácticas no son exclusivas de APTRA. La tensión ya era total y el intercambio se volvió cada vez más áspero.

Sobre el cierre, el conductor fue aún más directo y apuntó contra los propios periodistas del programa: “Llamarme me llaman todos. Algunos me increpaban cuando estaba meando. Vos Matías Vázquez eras uno de los que me hablaban”, lanzó, dejando al panel sin palabras.

Finalmente, y en medio de un clima completamente desbordado, Luis Ventura decidió cortar la comunicación de forma abrupta, dejando abierto un nuevo capítulo en la interminable polémica de los Martin Fierro.