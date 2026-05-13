El dibujo que durante años funcionó como una marca visual de Duki ahora quedó asociado a un reclamo legal que escaló con fuerza. Iván Ariel Grasso, conocido en redes como Iván de Quilmes, acusó al cantante de haber utilizado sin autorización las alitas que lleva tatuadas debajo de los ojos en productos oficiales y acuerdos comerciales.

La situación tomó volumen después de que el tatuador publicara un descargo en Instagram, donde mostró capturas de conversaciones, documentos y comparaciones entre el diseño original y distintos artículos vinculados al artista. En ese material, Iván Ariel Grasso apuntó contra el uso comercial de su obra y dejó planteado que nunca recibió el reconocimiento económico que, según sostiene, le habían prometido.

El reclamo no se limita al tatuaje en sí, sino al recorrido que habría tenido esa imagen fuera del cuerpo de Duki. Entre los elementos señalados aparecen gorras, accesorios y colaboraciones con firmas de peso, como Adidas, New Era y Netflix, donde el diseño habría sido incorporado como parte de la identidad visual del cantante.

En medio del descargo, el tatuador expuso su malestar por una espera que, de acuerdo con su versión, se extendió demasiado. “Hace bastante tiempo me vienen diciendo que me van a reconocer y pagar lo que me corresponde por mi arte”, escribió, al remarcar que el conflicto venía de arrastre y que no se trataba de un planteo repentino.

Más allá del dinero, Iván Ariel Grasso puso el foco en el costado personal del conflicto. “Duele que se aprovechen del esfuerzo, de la creatividad y de la confianza de alguien que siempre actuó de buena fe”, expresó, en una frase que terminó de encender la discusión entre los seguidores del trap y quienes debatieron sobre derechos de autor en redes.

El caso también avanzó por la vía formal. El estudio jurídico encabezado por Felipe Franco Trigo envió una carta documento para intimar a Duki a regularizar la situación en un plazo de 72 horas. En ese escrito se afirma que la obra artística original habría sido utilizada “con fines económicos y publicitarios” sin permiso de su creador.

La presentación sostiene además que Duki y su representante, Facundo Alama, habrían reconocido el reclamo y prometido una compensación que no llegó a concretarse. Mientras el cantante evita pronunciarse públicamente, el tatuaje que era parte de su imagen pasó a convertirse en el centro de una disputa por autoría, dinero y reconocimiento.