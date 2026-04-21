Nicole Neumann y Manu Urcera volvieron a quedar bajo la lupa por una versión que ya había circulado días atrás y que ahora regresó con más fuerza. Aunque la pareja se mostró junta en redes y también compartió una salida pública, en Intrusos insistieron con que el vínculo estaría atravesando un momento delicado y que las señales no alcanzan para apagar los rumores.

La primera reacción de Nicole Neumann había llegado apenas explotó el tema. Desde sus historias, ambos aparecieron entrenando y dejaron una imagen que buscó responder sin demasiadas palabras al revuelo mediático. La lectura en ese momento fue bastante lineal y se apoyó en una idea conocida: "una imagen vale más que mil palabras".

Fue Rodrigo Lussich quien volvió a agitar el tablero al aire con una frase que reactivó las sospechas. "Hablando de Pampita, me insisten fuentes fidedignas que Nicole Neumann y el chico Urcera está separados. Ella desmiente, pero es algo que está pasando", lanzó. Después reforzó el planteo con otra aclaración que dejó el tema en un terreno de versiones persistentes: "A mí me insisten que están separados, pero ellos lo niegan por eso no es una noticia en sí misma. Pero las versiones son reiteradas e insistentes".

En esa misma conversación apareció una idea que ayudó a explicar por qué el rumor sigue vivo, aun sin una confirmación formal. "el tiempo dirá", deslizó Lussich, antes de recordar viejas situaciones de la modelo con un comentario picante: "Cuánto tiempo negó Nicole la separación con Cubero mientras que ella ya estaba vinculándose con otra persona... con Cosentino. Y negaban, y negaban".

Adrián Pallares, por su parte, eligió una hipótesis menos concluyente y más ligada a un desgaste interno. Según planteó, "es una crisis que están atravesando". Esa lectura no habló de ruptura cerrada, pero sí de un escenario de incomodidad que explicaría por qué las especulaciones no se apagan. En ese contexto, también se recordó que Nicole "automáticamente salió desde el gimnasio mostrándose en una historia virtual", casi como si dijera "estamos acá, está todo bien".

A eso se sumó otro dato que llamó la atención en el panel. Según remarcaron, Nicole Neumann y Manu Urcera "estuvieron en el estreno de Annie juntos", una aparición que en vez de clausurar el tema abrió otra interpretación. De hecho, en el programa deslizaron una frase filosa sobre esa exposición repentina: "no aclares que oscurece".

Por ahora, Nicole Neumann y Manu Urcera no confirmaron ninguna separación y el tema sigue sostenido en versiones contrapuestas. De un lado, las imágenes y las negaciones. Del otro, las fuentes que siguen hablando de distancia. En esa tensión quedó instalada una pregunta que todavía no tiene respuesta clara y que, justamente por eso, no deja de crecer.