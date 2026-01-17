Evangelina Anderson rompió el silencio y se refirió por primera vez a la fuerte crisis personal que atravesó cuando sus hijos estuvieron a punto de ahogarse en una playa de Uruguay. El episodio ocurrió en la playa La Escondida, en José Ignacio, y se transformó en uno de los momentos más angustiantes que le tocó enfrentar como madre en los últimos años.

Según se conoció, Evangelina Anderson tomó dimensión de lo sucedido a través de Bastian, quien fue el encargado de contarle cómo se habían dado los hechos. La noticia le generó un impacto inmediato y una angustia profunda, marcada por el miedo y la desesperación propios de una situación límite.

En diálogo con los medios de América TV, la modelo explicó cómo transitó ese instante de máxima tensión. “Es muy fuerte como mamá… no pude terminar de ver ese video, me hizo muy mal. Esos detalles son muy íntimos. Me contaron mis hijos”, expresó Evangelina Anderson, dejando en claro el dolor que le produjo revivir la escena.

La exesposa de Martín Demichelis también reconoció cuánto la afectó emocionalmente el episodio. “Como cualquier mamá que ve una situación como esta que sucedió”, afirmó, evidenciando que el impacto no fue solo momentáneo, sino que dejó una huella emocional difícil de procesar.

Consultada sobre si sintió que existió alguna responsabilidad puntual, Evangelina Anderson buscó llevar tranquilidad y evitar polémicas. “No fue un problema… están bien los chicos, están sanos y eso es lo importante”, sostuvo, priorizando el presente y el bienestar de sus hijos por sobre cualquier análisis del pasado.

En paralelo, en las últimas horas circularon versiones que apuntan a Martín Demichelis y a un supuesto distanciamiento afectivo con los chicos. Según trascendió, el exfutbolista los llevaría a comer o merendar y luego los regresaría al hogar materno, debido a su situación habitacional actual.

Frente a estas versiones, Evangelina Anderson fue contundente y marcó un límite claro. “No voy a hablar del tema. De esos temas no hablo nunca”, expresó, dejando en evidencia su decisión de no exponer conflictos privados en medio del revuelo mediático.

“Mis hijos son prioridad en mi vida y trato de cuidar su salud mental, trato de no hablar de ellos”, agregó Evangelina Anderson. En la misma línea, evitó referirse al posteo de Lola contra Martín Demichelis antes de Año Nuevo y aseguró, desde su entorno, que el vínculo entre padre e hija ya está recompuesto.