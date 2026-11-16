La estrella global de la música latina Maluma regresa a la Argentina después de cinco años. Lo hará en el marco de "Loco X Volver World Tour", su nueva gira mundial.

Los shows serán el 19 y 20 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas están disponibles en movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro.

Una gira por más de 60 ciudades

La gira es producida globalmente por Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN). Recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África en 2027.

El tour comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia. Incluirá ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras.

El anuncio sorpresa en Miami

Maluma anunció la gira con una presentación sorpresa en formato pop-up en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el estreno del video oficial del tour.

La cita fue en la terminal de American Airlines, que transformó parte de su centro de conexiones para sorprender a viajeros y fans. Mientras los pasajeros esperaban abordar sus vuelos hacia Colombia, Maluma apareció junto a sus músicos para un set inesperado.

Allí interpretó "Según Quién", "Felices Los 4", "Hawái" y "Loco X Volver". Como telón de fondo se veían los vuelos hacia las cinco ciudades colombianas que la aerolínea conecta desde Miami, entre ellas Medellín, la ciudad natal del artista.

El concepto del tour

El escenario no fue casual. Su más reciente álbum, Loco X Volver, explora la idea de regresar a las raíces y reconectar con las personas y los lugares que nos forman.

El tour toma su nombre de ese disco, que Maluma presentó en mayo de 2026 y que marca una nueva etapa artística. El espectáculo llevará al escenario las nuevas canciones junto a los grandes éxitos de su carrera, con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual especialmente desarrollada.

Las palabras de Maluma

"Hay lugares que marcaron mi historia y personas que hicieron posible cada uno de mis sueños. Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó, de reencontrarme con quienes han crecido conmigo y de llegar a nuevos rincones del mundo para seguir escribiendo nuestra historia. Porque Maluma no existiría sin mis fans, sin su amor y sin cada voz que ha cantado mis canciones. Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa", expresó el artista.

El sponsor principal

Visa será el sponsor principal y socio oficial de pagos de "Loco X Volver World Tour" en Latinoamérica.

"La música tiene un poder único para conectar personas, culturas y comunidades, y la gira de Maluma es una celebración de ese espíritu tanto en Buenos Aires como en Córdoba", afirmó Miren Vicente, Head of Marketing de Visa para América Latina y el Caribe.

Los récords de Maluma en vivo

Maluma convierte cada escenario que pisa en territorio propio. Desde que salió de Medellín con un puñado de canciones y una ambición inmensa, ha hecho de cada gira un capítulo de récords.

En 2017, su Maluma World Tour sumó 105 conciertos entre Latinoamérica, Estados Unidos, Europa e Israel y superó el millón de boletos vendidos. Esa cifra lo ubicó como el artista latino con mayor venta de entradas en el mundo ese año.

Entre 2018 y 2019 colgó el aviso de agotado en recintos emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Kaseya Center de Miami y, en dos noches consecutivas, The Forum de Los Ángeles. Su 11:11 World Tour reunió a más de 25.000 personas y superó su propia marca de taquilla en ese escenario.

Esa misma gira lo llevó a llenar el Parque Yarkon de Tel Aviv ante más de 60.000 asistentes. También estableció el récord histórico de asistencia del Festival Mawazine en Rabat, Marruecos, frente a cerca de 200.000 personas, y debutó en Riad, Arabia Saudita, ante 25.000 fans.

Quién es Maluma

Maluma nació en Medellín como Juan Luis Londoño Arias. Es hoy una de las voces más influyentes de la música latina en el mundo.

Suma 32 números uno en Billboard y, con "Hawái", logró el primer número uno de la historia del Billboard Global Excl. U.S. Ganó el Latin Grammy y fue nominado al Grammy por Don Juan.

Ha colaborado con Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Beyoncé. Con Loco X Volver (2026), su séptimo álbum de estudio, volvió a sus raíces colombianas y debutó en el top 5 de Spotify en varios mercados latinos.