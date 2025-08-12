El 9 de agosto de 2025, Maluma protagonizó un momento inesperado durante su concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México que rápidamente se viralizó en redes sociales. El cantante colombiano detuvo su presentación para dirigirse con firmeza a una pareja que había llevado a su bebé de apenas un año al espectáculo.

En un video que circuló masivamente, se observa cómo Maluma detiene la música al percatarse de la presencia del niño entre la multitud y el elevado volumen del evento. Con un tono serio y preocupado, el artista cuestionó la decisión de los padres: “¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la put* mierda y el sonido está durísimo? Ese bebé ni sabe lo que está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”.

El cantante, que recientemente celebró su paternidad con la llegada de su hija París, se dirigió directamente a la pareja para remarcar su postura: “La verdad es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando como si fuese un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, se lo digo con todo cariño y respeto, yo también soy papá. A mi hija nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea más consciente”.

Este episodio generó un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron la postura del artista, resaltando la importancia de proteger a los niños de ambientes ruidosos y potencialmente dañinos, mientras que otros cuestionaron la interrupción del espectáculo y la forma de expresarse de Maluma.

Más allá de las opiniones encontradas, el gesto del cantante puso en el centro de atención la responsabilidad de los padres en eventos masivos y la necesidad de cuidar la salud auditiva de los más pequeños, especialmente en espacios donde el volumen puede superar los niveles recomendados para los niños.