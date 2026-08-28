Tan Biónica continúa escribiendo un nuevo capítulo en su exitosa etapa de reencuentro. Después de una gira que reunió a más de medio millón de espectadores en Argentina, Latinoamérica y Europa, el grupo confirmó un show en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 11 de febrero de 2027, en una noche que promete combinar sus clásicos con las canciones de su más reciente álbum, El Regreso. La banda también formará parte del Cosquín Rock 2027.

Fecha y venta de entradas

Las entradas para el concierto tendrán una preventa exclusiva para clientes Santander desde el lunes 31 de agosto a las 13 horas, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés. Una vez finalizada la preventa o agotado el stock disponible, comenzará automáticamente la venta general, manteniéndose el beneficio de financiación.

Tan Biónica anuncia un nuevo show en el Movistar Arena para el 11 de febrero de 2027

Los tickets podrán adquirirse a través de la web oficial de Movistar Arena (movistararena.com.ar).

Un fenómeno que no deja de crecer

Desde su regreso en 2023 con la gira La Última Noche Mágica, Tan Biónica logró una convocatoria extraordinaria. La banda agotó presentaciones en estadios emblemáticos como River Plate, Vélez Sarsfield y el Estadio Único de La Plata, además de concretar diez funciones sold out en el Movistar Arena.

El impacto fue tal que durante 2024 esas diez fechas en el recinto porteño establecieron un récord de asistencia para el venue. Más recientemente, el grupo volvió a demostrar su vigencia con el El Regreso Tour, agotando tres estadios Vélez y recorriendo distintas ciudades de Argentina, Latinoamérica y España.

El regreso discográfico

La nueva etapa de la banda también quedó plasmada en El Regreso, el primer álbum de estudio de la banda en diez años. El trabajo incluye diez canciones inéditas y colaboraciones con figuras destacadas de la música argentina como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

Desde su lanzamiento, el disco alcanzó el puesto número nueve entre los álbumes debut más escuchados a nivel global en Spotify, logrando que todas las canciones que incluye ingresaran al Top 50 de Argentina.

Más que un lanzamiento, este álbum representa la reunión definitiva de una de las bandas más importantes del pop rock nacional y la reafirmación de un legado que sigue vigente entre nuevas y viejas generaciones.

El Regreso Tour en Argentina

La banda continúa con su gira por el país con las siguientes fechas confirmadas:

25 de septiembre: Fiesta Nacional de los Estudiantes (Jujuy)

Fiesta Nacional de los Estudiantes (Jujuy) 31 de octubre: Estadio Boca Unidos (Corrientes)

Estadio Boca Unidos (Corrientes) 7 de noviembre: Five Park (Neuquén)

Five Park (Neuquén) 14 de noviembre: Estadio Instituto (Córdoba)

Estadio Instituto (Córdoba) 21 de noviembre: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata)

Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata) 22 de noviembre: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata)

Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata) 5 de diciembre: Estadio Newell's Old Boys (Rosario)

Estadio Newell's Old Boys (Rosario) 12 de diciembre: Estadio UNO (La Plata)

La banda integrada por Chano Moreno Charpentier, Bambi Moreno Charpentier, Diego "Diega" Lichtenstein y Sebastián "Seby" Seoane volverá a uno de los escenarios más importantes del país para reencontrarse con su público y corear himnos como "La melodía de Dios", "Ciudad Mágica", "Ella" y "Obsesionario en La Mayor" , junto a las nuevas canciones que forman parte del nuevo disco.